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Число погибших из-за тропического циклона в Зимбабве возросло до 65
18.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Число погибших из-за тропического циклона «Идай» в провинции Маникаленд на востоке Зимбабве возросло до 65, сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве.
Спасательные операции с участием военных продолжаются. Из-за сильных дождей разрушены пять мостов, потому доступ в пострадавшие районы затруднен. Паводки также вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии.
Из-за циклона «Идай» в Мозамбике погибли 66 человек.
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Число погибших из-за тропического циклона «Идай» в провинции Маникаленд на востоке Зимбабве возросло до 65, сообщает Телерадиовещательная корпорация...
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