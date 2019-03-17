Число погибших из-за тропического циклона в Зимбабве возросло до 65

Число погибших из-за тропического циклона «Идай» в провинции Маникаленд на востоке Зимбабве возросло до 65, сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве.

Спасательные операции с участием военных продолжаются. Из-за сильных дождей разрушены пять мостов, потому доступ в пострадавшие районы затруднен. Паводки также вызвали разрушение домов и перебои с подачей электроэнергии.

Из-за циклона «Идай» в Мозамбике погибли 66 человек.