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«Одноклассники» превратят фотографии пользователей в эмодзи
18.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Социальная сеть «Одноклассники» представила совместный стартап с приложением Mirror AI, с помощью которого пользователи смогут создавать по своим фото эмодзи, сообщает портал
Технология Mirror AI при помощи нейросетей и технологии распознавания лиц анализирует фото и создает изображения, которые затем можно установить на аватарку. Создать такую картинку можно в одноименном приложении в социальной сети. При этом авторы разработки отмечают, что некоторые функции Mirror AI будут платными.
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Социальная сеть «Одноклассники» представила совместный стартап с приложением Mirror AI, с помощью которого пользователи смогут создавать по своим фото эмодзи,...
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