«Одноклассники» превратят фотографии пользователей в эмодзи

Социальная сеть «Одноклассники» представила совместный стартап с приложением Mirror AI, с помощью которого пользователи смогут создавать по своим фото эмодзи, сообщает портал vc.ru .

Технология Mirror AI при помощи нейросетей и технологии распознавания лиц анализирует фото и создает изображения, которые затем можно установить на аватарку. Создать такую картинку можно в одноименном приложении в социальной сети. При этом авторы разработки отмечают, что некоторые функции Mirror AI будут платными.