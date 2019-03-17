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В Заславле пожарный извещатель спас семью с ребенком
18.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
На пожаре в Заславле Минского района благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасена семья, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании в 5-квартирном жилом доме поступило 17 марта в 11.31. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в одной из квартир и общем чердачном помещении.
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На пожаре в Заславле Минского района благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасена семья, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение о возгорании в...
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