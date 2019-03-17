Хотимский район. Мониторинг лицензиата

Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ГУО «ясли-сад №3 г.п.Хотимска» (обслуживающая организация ООО ПКФ «Спецпромсервис» директор – Ларченко Д.В.).

Выявленные нарушения по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики были устранены в ходе мониторинга.

Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС