|
Хотимский район. Мониторинг лицензиата
18.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ГУО «ясли-сад №3 г.п.Хотимска» (обслуживающая организация ООО ПКФ «Спецпромсервис» директор – Ларченко Д.В.).
Выявленные нарушения по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики были устранены в ходе мониторинга.
Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)