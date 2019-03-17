Выходы с четырех станций минского метро закроют на ремонт

Как сообщили в минском метрополитене, будут закрыты (полностью или частично) следующие выходы:
- с 18.03.2019 по 19.04.2019 на ст. «Академия Наук» – выход №4-1 (к Белорусской государственной академии искусств и на ул. Сурганова),
- с 18.03.2019 по 19.04.2019 на ст. «Парк Челюскинцев» – выход №3-1 (к Парку Челюскинцев на проспект Независимости в сторону центра города),
- с 18.03.2019 по 29.03.2019 на ст. «Автозаводская» – выход №4-1 (на Партизанский проспект к дому №104),
- с 18.03.2019 по 29.03.2019 на ст. «Первомайская» – выход №1-1 (к реке Свислочь).