Удивительно, но факт - чтобы построить путепровод, пришлось чуть-чуть подрезать уголок здания СТО.



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К слову, это ещё что - другое здание пришлось занизить на целый этаж, и оно оказалось под путепроводом.



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Вот такие любопытные проектные казусы получились.

Строительство западного обхода, кольцо над речицким переездом, направление съезда в сторону Речицы, ул. Дворникова. Путепровод проходит прямо по крыше СТО "Автономия".