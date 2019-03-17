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Чтобы построить путепровод в Бресте, снесли уголок у "Автономии"

18.03.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Удивительно, но факт - чтобы построить путепровод, пришлось чуть-чуть подрезать уголок здания СТО.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64428.php

Чтобы построить путепровод в Бресте, снесли уголок у "Автономии"

К слову, это ещё что - другое здание пришлось занизить на целый этаж, и оно оказалось под путепроводом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64428.php

Чтобы построить путепровод в Бресте, снесли уголок у "Автономии"

Вот такие любопытные проектные казусы получились.

Строительство западного обхода, кольцо над речицким переездом, направление съезда в сторону Речицы, ул. Дворникова. Путепровод проходит прямо по крыше СТО "Автономия".

 
 
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