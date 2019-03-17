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Открыта регистрация на международную акцию #30daysofbiking (30 дней на велосипеде)
18.03.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Весна в разгаре! Значит нужно регистрироваться на международную акцию #30daysofbiking (30 дней на велосипеде).
С 1 по 30 апреля мы призываем каждого сделать осознанный выбор в пользу двухколёсного друга. Велосипед — самый экологичный вид транспорта, позволяющий не только позаботиться об окружающей среде, но и укрепить здоровье, поднять настроение и сократить временные затраты на дорогу.
30 days of biking – это отличная тема, для тех, кто не катает, или мало катает зимой, втянуться в сезон и катать-катать и еще раз катать.
Суть мероприятия до безобразия проста – ты сам себе даешь обещание каждый день в апреле проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр, и по возможности делаешь фотографии со своих «покатушек», выкладывая их в социальных сетях с хештегом #30daysofbiking, в нашем случае еще и #30daysofbikingBrest. Конечно, никто не заставляет участников ездить на велосипеде все 30 дней, 30 дней - это идеальный вариант и максимальная цель…
Для особой мотивации каждому участнику выдается специальная карта (spokecard), которую он может разместить между спиц своего велосипеда. Так все будут знать, что велосипедист участвует в этом челлендже.
Уже «пообещали» «катать» 30 дней более 2110 человек со всего мира, из них более 500 — из Беларуси, около 100 из Бреста.
В 2016-2018 годах каждый седьмой участник мирового движения был минчанином, Беларусь занимала второе место по количеству участников после Америки. Брест по количеству участников в 2018 занял 3 место соревнуясь за лидерство с Минском и Гомелем.
А сколько нас будет в этом году?
Каким образом можно присоединиться к акции?
Все просто:
1. Регистрируемся здесь:
2. Подтвердить участие в теме:
3. Найти всю информацию можно так же на страничке мероприятия:
4. Так же, подробности можно узнать по телефону +375-29-7279854
5. Забираем spokecard, дата и место будут прописаны отдельным постом в группе мероприятия.
Организаторы:
- Велоинициатива "BikeBrest".
- 4room Мир живых игр
Организаторы, благодаря партнерам мероприятия, готовят приятные презенты для участников, а также квесты на все 30 дней. Присоединяйтесь, скучно не будет!
Итоги акции будут подведены 30 апреля.
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