Открыта регистрация на международную акцию #30daysofbiking (30 дней на велосипеде)

Весна в разгаре! Значит нужно регистрироваться на международную акцию #30daysofbiking (30 дней на велосипеде).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64425.php

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С 1 по 30 апреля мы призываем каждого сделать осознанный выбор в пользу двухколёсного друга. Велосипед — самый экологичный вид транспорта, позволяющий не только позаботиться об окружающей среде, но и укрепить здоровье, поднять настроение и сократить временные затраты на дорогу.

30 days of biking – это отличная тема, для тех, кто не катает, или мало катает зимой, втянуться в сезон и катать-катать и еще раз катать.

Суть мероприятия до безобразия проста – ты сам себе даешь обещание каждый день в апреле проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр, и по возможности делаешь фотографии со своих «покатушек», выкладывая их в социальных сетях с хештегом #30daysofbiking, в нашем случае еще и #30daysofbikingBrest. Конечно, никто не заставляет участников ездить на велосипеде все 30 дней, 30 дней - это идеальный вариант и максимальная цель…

Для особой мотивации каждому участнику выдается специальная карта (spokecard), которую он может разместить между спиц своего велосипеда. Так все будут знать, что велосипедист участвует в этом челлендже.

Уже «пообещали» «катать» 30 дней более 2110 человек со всего мира, из них более 500 — из Беларуси, около 100 из Бреста.

В 2016-2018 годах каждый седьмой участник мирового движения был минчанином, Беларусь занимала второе место по количеству участников после Америки. Брест по количеству участников в 2018 занял 3 место соревнуясь за лидерство с Минском и Гомелем.

А сколько нас будет в этом году?

Каким образом можно присоединиться к акции?

Все просто:

1. Регистрируемся здесь: http://30daysofbiking.com/pledge-2019

2. Подтвердить участие в теме: https://vk.com/topic-76078010_40068668 (оставив свой регистрационный номер в комментариях).

3. Найти всю информацию можно так же на страничке мероприятия: https://vk.com/30dobbrest

4. Так же, подробности можно узнать по телефону +375-29-7279854

5. Забираем spokecard, дата и место будут прописаны отдельным постом в группе мероприятия.

Организаторы:

- Велоинициатива "BikeBrest".

- 4room Мир живых игр

Организаторы, благодаря партнерам мероприятия, готовят приятные презенты для участников, а также квесты на все 30 дней. Присоединяйтесь, скучно не будет!

Итоги акции будут подведены 30 апреля.