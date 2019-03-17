В Ленинском районе г. Бреста проходят уроки мужества

Уже многие годы в учреждениях образования Ленинского района г. Бреста с молодежью беседуют ветераны-пропагандисты. При разработке тематики выступлений активно участвует районный совет ветеранов и администрация района. Вот некоторые темы уроков 2018/2019 учебного года: «На страже границ», «Молодость, опаленная войной», «Дружба народа – залог мира и стабильности на Земле», «1000-летний Брест – город доблести и славы».



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Вместе с волонтером-преподавателем английского языка Института Третьего Возраста «Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста», ветераном педагогического труда Ларисой Ивановной Сергеенко, в этом учебном году в уроках мужества участвую и я, А.М.Юдицкий, журналист газеты «Заря» и других изданий, член союза писателей Беларуси, автор многих книг.

Тема наших совместных с Ларисой Ивановной бесед – «Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия». Емкая строка любимой многими песни из известного телесериала «Семнадцать мгновений весны», помогает нам говорить с ребятами о разных этапах жизни страны. О ее историческом прошлом. О великой Победе 1945 года. О послевоенном возрождении, когда мы сами были еще детьми. О нынешней, суверенной Беларуси.



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С учетом прожитого, говорим мы с юными на равных, понимая, что дети – те же взрослые, только с меньшим жизненным опытом. Уже состоялось семь таких встреч из намеченных четырнадцати. Вот некоторые впечатления.

В ухоженной школе № 13, которая носит имя воина-афганца Валерия Хована, нас представил пятиклассникам заместитель директора по воспитательной работе Валерий Сергеевич Левончук, относящийся к детям с большой добротой, тактом и одновременно со спокойной требовательностью. Школьники, и это заметно, откликаются и тянутся к своему наставнику как к старшему другу.

А в 8 «Б» средней школы № 5, что в микрорайоне Речица, тронуло сопереживание. Во время декламирования нами стихов брестского поэта Анатолия Гарая о встрече со своей уже старенькой первой учительницей, в классе была звенящая тишина и даже слезы на глазах у детей. Классный руководитель (учитель географии) Александр Викторович Кузьмич тоже прочел стихотворение Владимира Высоцкого о двух противоречивых «Я» в человеке. Для ребят эти строки стали откровением. По признанию учителя, стихи прилюдно он читал впервые.

Теперь о наших впечатлениях от мгновений общения с воспитанниками учреждения образования «Брестское государственное областное училище олимпийского резерва». Здесь учатся и совершенствует себя единомышленники, кто уже определился в выборе своего жизненного пути. Символика родной страны во всех учебных классах. В холле актового зала – групповые фотографии всех выпускников, фотопортреты участников и победителей Олимпийских игр. Всеми этими элементами патриотизма и добра наполнен сам воздух этого уютного теплого дома. В нем формируются личности. Патриоты Отечества.



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Мовчун Мария, 10 "А" класс

«Я хочу сказать огромное спасибо нашим гостям, Александру Моисеевичу и Ларисе Ивановне, за хорошие слова, за рассказы, за простоту и искренность».

Климович Настя, 10 "А" класс

«Встреча была замечательная! Хорошие рассказы, вдохновляющие слова, все это слилось в единую беседу. Мне очень понравились слова Александра Моисеевича: «Дети – это те же взрослые, только с меньшим жизненным опытом». Это выражение я запомню надолго, может даже навсегда».

Такие отзывы написали учащиеся после нашей встречи. Мы искренне желаем ребятам крепкого здоровья, новых творческих замыслов, спортивных побед. А педагогам – единения с учащимися, добра во взаимоотношениях и радости от каждого прожитого дня.

Автор: Александр ЮДИЦКИЙ

Ленинский район г. Бреста