|
В Ивьевском районе самодельный трактор опрокинулся в кювет и раздавил водителя
Водитель погиб при опрокидывании трактора в кювет в Ивьевском районе. Об этом
Утром 17 марта проезжавший по трассе Добовичи — Браги водитель обнаружил в кювете перевернутый самодельный трактор и лежавший под ним труп. Мужчина сообщил о происшествии в милицию.
Точное время опрокидывания пока неизвестно. Ивьевский РОСК начал по данному факту проверку. Известно, что права управления водитель трактора не имел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точное время опрокидывания пока неизвестно. Ивьевский РОСК начал по данному факту проверку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)