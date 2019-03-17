В Ивьевском районе самодельный трактор опрокинулся в кювет и раздавил водителя

Водитель погиб при опрокидывании трактора в кювет в Ивьевском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Утром 17 марта проезжавший по трассе Добовичи — Браги водитель обнаружил в кювете перевернутый самодельный трактор и лежавший под ним труп. Мужчина сообщил о происшествии в милицию.





Точное время опрокидывания пока неизвестно. Ивьевский РОСК начал по данному факту проверку. Известно, что права управления водитель трактора не имел.