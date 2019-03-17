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В Ивьевском районе самодельный трактор опрокинулся в кювет и раздавил водителя

18.03.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Водитель погиб при опрокидывании трактора в кювет в Ивьевском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Утром 17 марта проезжавший по трассе Добовичи — Браги водитель обнаружил в кювете перевернутый самодельный трактор и лежавший под ним труп. Мужчина сообщил о происшествии в милицию.


Точное время опрокидывания пока неизвестно. Ивьевский РОСК начал по данному факту проверку. Известно, что права управления водитель трактора не имел.

 
 
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Точное время опрокидывания пока неизвестно. Ивьевский РОСК начал по данному факту проверку.
 
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