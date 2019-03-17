Джоан Роулинг подтвердила, что Дамблдор и Грин-де-Вальд были любовниками

Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», поделилась пикантной подробностью о «Фантастических тварях». Она подтвердила: Альбус Дамблдор и Геллерт Грин-де-Вальд были влюблены друг в друга, пишет RadioTimes.





Об их «волшебной» любовной связи поклонники вселенной Поттера подозревали давно, но подтверждение Роулинг появилось впервые. Ранее писательница уже намекала, что директор «Хогвартса» и темный маг состояли в отношениях, когда были молоды. Воображение поклонников особенно разыгралось, когда Роулинг рассказала, что Дамблдор гомосексуален. Осталось только догадываться, отвечал ли взаимностью Грин-де-Вальд.

Оказывается, отвечал. Об этом Роулинг сообщила во время передачи на Blu-ray DVD «Преступления Грин-де-Вальда». С ее слов, это были страстные отношения, и это были любовные отношения. Однако, по мнению писательницы, в однополых парах никто до конца не знает, что чувствует другой человек. «Поэтому меня меньше интересует сексуальная сторона – хотя я полагаю, что в этих отношениях есть «сексуальное измерение», – но интересуют эмоции, которые они испытывали друг к другу, что в конечном итоге – самая захватывающая вещь во всех человеческих отношениях».

Дэвид Йейтс, режиссер «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», заявил, что их история – история нашего времени. Потому что она о двух мужчинах, которые любили друг друга и должны были сражаться друг с другом.

Отметим, что эротических сцен между волшебниками ожидать не приходится. Тем не менее, многие надеются, что в следующих частях «Фантастических тварей» мир увидит хотя бы дуэли возлюбленных – как утешительный приз от писательницы.