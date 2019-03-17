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От пожаров до эвакуации: волонтеров Европейских игр в Минске учат навыкам спасателей

18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Волонтеры II Европейских игр проходят спецподготовку на базе МЧС. Более сотни студентов вместе со спасателями отрабатывают действия при экстренных ситуациях – навыки тушения пожара, порядок эвакуации, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко. 

Командир Молодежного отряда охраны правопорядка Дарья Жданович – студентка, будущий маркетолог – теперь учится обращаться с огнетушителем и правильно действовать в любой ситуации.

«Если мы будем стоять на велопробеге, нам нужно будет контролировать, чтобы люди не выходили на проезжую часть, чтобы не мешали», – говорит Дарья Жданович. 

Селфи на фоне спасательной техники обязательно. Но в чрезвычайной ситуации будет не до шуток. Важно научиться вести себя правильно. 

«Волонтеры будут нашими помощниками. Они должны уметь правильно среагировать на любую внештатную ситуацию. Мы не говорим, что они обязаны в эту ситуацию как-то вмешаться, но, по крайней мере, должны сообщить о происшествии, предотвратить панику и суметь грамотно среагировать, чтобы минимизировать ущерб и последствия. Это и будет их главная функция», – рассказала официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

Молодежные отряды охраны правопорядка теперь есть в каждом учебном заведении. Желающих поработать на Европейских играх было несколько тысяч. Отобрали около 500 волонтеров. После приема заявок и обучения их ждет экзамен. 

«В рамках третьего этапа ребята на объектах, где будут проходить II Европейские игры, покажут, чему научились», – сообщил секретарь городской организации Белорусского республиканского союза молодежи Роман Бондарук.

Навыки студенты осваивают в теории и на практике. Их обучают спасатели, сотрудники милиции и медики.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.



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Теги: Минск
 
 
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Волонтеры II Европейских игр проходят спецподготовку на базе МЧС. Более сотни студентов вместе со спасателями отрабатывают действия при экстренных ситуациях.
 
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