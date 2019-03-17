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От пожаров до эвакуации: волонтеров Европейских игр в Минске учат навыкам спасателей
18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Волонтеры
Командир Молодежного отряда охраны правопорядка Дарья Жданович – студентка, будущий маркетолог – теперь учится обращаться с огнетушителем и правильно действовать в любой ситуации.
Селфи на фоне спасательной техники обязательно. Но в чрезвычайной ситуации будет не до шуток. Важно научиться вести себя правильно.
Молодежные отряды охраны правопорядка теперь есть в каждом учебном заведении. Желающих поработать на Европейских играх было несколько тысяч. Отобрали около 500 волонтеров. После приема заявок и обучения их ждет экзамен.
Навыки студенты осваивают в теории и на практике. Их обучают спасатели, сотрудники милиции и медики.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
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Волонтеры II Европейских игр проходят спецподготовку на базе МЧС. Более сотни студентов вместе со спасателями отрабатывают действия при экстренных ситуациях.
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