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В Буда-Кошелевском районе ищут девочку-подростка

18.03.2019 11:22 — Разное | БелТА  
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В Буда-Кошелевском районе ищут девочку-подростка
Фото размещено на сайте УВД Гомельского облисполкома

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОВД Буда-Кошелевского райисполкома устанавливает местонахождение жительницы городского поселка Уваровичи Марии Киселевой 2004 года рождения, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Известно, что 17 марта около 16.00 несовершеннолетняя ушла из дома. На вид девочке 15 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы до плеч, окрашены в рыжий цвет, нос с горбинкой, глаза карие, ресницы густые. На ладони правой кисти у нее татуировка в виде розы. Сообщается, что подросток курит.

Девочка была одета в матерчатую зеленую куртку, черные лосины и такого же цвета спортивную мастерку и кроссовки.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам 8 (02336) 2 12 07, 8 (029) 230 63 73 либо 102.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОВД Буда-Кошелевского райисполкома устанавливает местонахождение жительницы городского поселка Уваровичи Марии Киселевой 2004 года...
 
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