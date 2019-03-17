Бурбоны, Наполеоны и Романовы XXI века. Как сейчас живут монархи без тронов

В XXI веке монархия является отмирающим видом государственного устройства. Количество стран, где монархи имеют реальную власть, сократилось до минимума. Большинство современных королей и королев исполняют церемониальные и представительские функции.

Но даже в европейских странах, где монархия была окончательно упразднена более века назад, продолжают существовать свои королевские и императорские дома. Порой претенденты на виртуальный престол ведут между собой настолько непримиримую борьбу, что дело доходит до судебных разбирательств.

Луис Альфонсо Бурбонский нашел себя в банковской сфере

Во Франции существуют как минимум три монархических течения, имеющих своих претендентов на престол, которого нет. Это так называемые легитимисты, орлеанисты и бонапартисты.

Легитимисты признают право на престол только за старшей ветвью французских Бурбонов (потомки короля Людовика XIV), последний представитель которых на троне, Карл X, был свергнут во время революции 1830 года.

Легитимистским претендентом на трон Франции в настоящее время является Луис Альфонсо Бурбонский, которого легитимисты также именуют Людовиком XX.

Луис Альфонсо родился в Мадриде в 1974 году в семье принца Альфонсо и доньи Марии дель Кармен Мартинес-Бордью и Франко, внучки испанского диктатора Франсиско Франко.

Луис Альфонсо является членом испанской королевской семьи, правнуком короля Испании Альфонса XIII.

Главой Дома Бурбонов он стал в 1989 году, после смерти своего отца. В 2004 году Луис Альфонсо женился на наследнице венесуэльского знатного рода Марии Маргарите Варгас Сантаэлла.

У семьи четверо детей. 44-летний Луис Бурбонский работает в банковской сфере и в политической жизни не участвует.





Луис Альфонсо Бурбонский с женой. Фото: www.globallookpress.com

Горе и радость в Орлеанском доме

Французские орлеанисты считают истинными наследниками престола потомков короля Луи-Филиппа Орлеанского, свергнутого в ходе революции 1848 года.

В январе 2019 года скончался глава Орлеанского королевского дома Aнри Филипп Пьер Мари Орлеанский, он же принц Генрих Орлеанский. Сторонники именовали его Генрихом VII.

Главой Орлеанского дома стал сын Генриха Жан Шарль Пьер Мари Орлеанский, которого орлеанисты именуют Иоанном IV.

В марте 2000 года Жан Орлеанский женился на Марии Магдалене Филомене Марии Юлиане Иоганне де Торнос и Штейнхарт. У пары пятеро детей.

53-летний Жан Орлеанский занимается бизнесом.

Представители орлеанистов и легитимистов в современной Франции периодически подают друг на друга в суды, оспаривая право на те или иные титулы и звания. Как правило, судебные органы оставляют иски без удовлетворения, указывая на их юридическую несостоятельность в современных условиях.





Жан Орлеанский с женой Филоменой и сыном Гастоном. Фото: Commons.wikimedia.org

Два Наполеона не могут разобраться между собой

Третья монархическая партия Франции — это бонапартисты, то есть сторонники императорской власти, появившейся в стране при Наполеоне Бонапарте.

С 1926 по 1997 годы титульным императором французов считался Луи Наполеон Бонапарт, он же Наполеон VI.

У Луи была героическая биография: во время Второй мировой войны он сражался в рядах Иностранного Легиона, затем участвовал в движении Сопротивления, чудом уцелел. В 1950 году, после отмены закона об изгнании из страны представителей монархических семей, Луи вернулся во Францию. Он стал успешным бизнесменом, много работал в Африке.

В своем завещании Наполеон VI, умерший в 1997 году, передавал главенство в императорском доме не сыну Шарлю Наполеону Бонапарту, а внуку Жан-Кристофу Наполеону.

В итоге 68-летний Шарль и 32-летний Жан-Кристоф оспаривают права на титул, правда, по-доброму, без судебных разбирательств и ненависти.

Шарль Наполеон активно участвует в политике, был членом совета города Аяччо, а также заместителем мэра этого города.

Также Шарль Наполеон работал в качестве банкира, специалиста по финансовому планированию, девелопера по недвижимости и приглашенного профессора Американского института по вопросам внешней политики.

Что касается его сына Жан-Кристофа, то он закончил Университет Париж-Юг XI и Высшую коммерческую школу менеджмента в Париже. Постоянной спутницей жизни кандидат в императоры пока не обзавелся.



Жан-Кристоф Наполеон и Шарль Наполеон Бонапарт. Фото: www.globallookpress.com

Претендент на трон Португалии сражался за независимость бывших колоний и выступает за дружбу с Россией

Последний король Португалии Мануэл II был свергнут в 1910 году и умер в 1932 году в изгнании. Представители королевского дома Браганса, правившего Португалией, получили право вернуться в страну в пятидесятые годы. Нынешний его глава Дуарте Пиу, герцог Браганса, родился в Швейцарии в мае 1945 года. Его крёстным отцом стал римский папа Пий XII. После возвращения семьи в Португалию Дуарте Пиу получил образование в колледже Нуно Алвариша в Санту-Тирсу, который окончил в 1959 году. В 1960 году он поступил в военную академию, после окончания которой продолжил обучение в Агрономической школе Технического университета Лиссабона и в Институте международных отношений и развития при Женевском университете.

С 1968 по 1971 годы Дуарте Пиу де Браганса проходил военную службу в Анголе в качестве пилота ВВС Португалии.

В 1995 году 50-летний Дуарте Пиу женился на Изабел де Эредии. Супруга подарила своему титулованному мужу троих детей.

Герцог Браганса ведет активную политическую и общественную жизнь, причем ее одобряют далеко не все португальские сторонники монархии. Еще в Анголе он участвовал в составлении списка независимых кандидатов в Национальную ассамблею страны, за что был отозван в Португалию по распоряжению военного начальства. Многие годы Дуарте Пиу был одним из лидеров кампании в поддержку независимости Восточного Тимора, завершившейся успехом. В 2012 году независимый Восточный Тимор предоставил герцогу Брагансе гражданство молодого государства.

Дуарте Пиу, которому в настоящее время 73 года, возглавляет Общество португальско-российской дружбы.



Дуарте Пиу, герцог Браганса. Фото: www.globallookpress.com

Константин Дегрециас: почему бывший повелитель Греции остался без паспорта?

78-летний бывший король Греции Константин II считается последним в мире царствовавшим православным монархом. Выпускник аристократического колледжа Анаврита и юридического факультета Афинского университета Константин начал выполнять монаршие обязанности еще при жизни отца Павла I, став регентом при нем из-за плохого здоровья короля. После смерти родителя в 1964 году Константин стал полноправным королем. В 1967 году король выступил против хунты «черных полковников», но потерпел поражение, после чего вынужден был покинуть страну. В 1973 году хунта провела референдум, упразднив монархию. После падения «черных полковников» референдум повторили, но результат оказался неутешительным для Константина: народ предпочел республику.

Удивительно, но факт: собственности бывшего короля в Греции лишили в девяностые, приняв соответствующий закон. Константин попытался оспорить его в европейских инстанциях, но потерпел неудачу.

У бывшего короля нет паспорта. Причина в том, что закон требует для этого иметь фамилию, а ее у монарха нет. Константин разводит руками: в его династии фамилий не было никогда. В страну он приезжает по датскому дипломатическому паспорту, поскольку одновременно носит титул принца Датского как потомок датского короля Кристиана IX.

В этом документе его имя звучит как «Constantino de Grecia». Ехидные греческие журналисты моментально окрестили короля Дегрециасом.

Женат Константин на дочери датского короля Фредерика IX, у них четверо детей.

Константин, помимо всего прочего, является олимпийским чемпионом по парусному спорту в классе «Дракон».

Последний греческий король является правнуком великой княгини Ольги Константиновны и праправнуком великого князя Константина Николаевича, поэтому часть русских монархистов считает его претендентом на виртуальный трон Российской империи.



Константин II и его жена Анна-Мария. 2016 г. Фото: www.globallookpress.com

«Господа, император! Его Величество император Всероссийский!»

Драка между претендентами на русский престол из фильма «Корона Российской империи» в известной степени отражает действительность. В том смысле, что, несмотря на гибель семьи Николая II, а также еще ряда членов фамилии, Романовых оказалось более чем достаточно для того, чтобы они в эмиграции вдрызг разругались из-за вопроса гипотетического престолонаследия.

Если не углубляться в дебри, то на сегодняшний день существуют два наиболее заметных объединения: это «Объединение членов рода Романовых» и «Российский императорский Дом».

Главой первого считается Андрей Андреевич Романов, генеалогически старший живой потомок Александра III, сын князя Андрея Александровича и княгини Елизаветы Фабрициевны.

Рожденный в Лондоне, во время Второй мировой войны он служил в ВМФ Великобритании и участвовал в легендарных северных конвоях, став первым из Романовых, кто побывал в СССР.

Андрей Андреевич много путешествовал, сменил огромное количество профессий, начиная от плотника и заканчивая ювелиром. Осев в США, князь на пенсии увлекся искусством: живописью и художественной фотографией.

«Объединение членов рода Романовых» не выдвигает никаких династических и материальных претензий к российскому правительству. Члены объединения приезжают в Россию, занимаются благотворительностью, встречаются с общественностью, со школьниками и студентами.

Ещё одна эксклюзивная фотография 1992 года: на снимке слева Андрей Андреевич Романов-внучатый племянник Императора Николая||. Спаси Господи! pic.twitter.com/gu2y0GYGft — Мемориал Романовых (@PorosenkovLog) 7 января 2017 г.

«Российский Императорский Дом» берет начало от великого князя Кирилла Владимировича, второго сына великого князя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II. В 1924 году в эмиграции он провозгласил себя императором Кириллом I, однако общей поддержки Романовых не получил.

Нынешняя глава «Российского Императорского Дома» Мария Владимировна Романова родилась в Испании во время диктатуры Франко.

Выпускница Оксфорда, Мария Романова в 1976 году вступила в брак с принцем Францем Вильгельмом Прусским. В этом браке родился сын Георгий. В настоящее время 37-летний Георгий Михайлович Романов является наследником матери в «Российском Императорском Доме».

Великая княгиня Мария Романова и ее сын ведут активную общественную деятельность на всем постсоветском пространстве.



Мария Владимировна Романова и Георгий Михайлович Романов. 2016 г. Фото: РИА Новости / Александр Полегенько

В 2009 году директор канцелярии великой княгини Александр Закатов сообщил о желании «Российского Императорского Дома» Романовых вернуться в Россию, получив в стране определенный институциональный статус.