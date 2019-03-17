|
Американские самолеты «Судного дня» ушли под воду
Вышедшая из берегов река Миссури затопила базу ВВС США Offutt, которая находится недалеко от Омахи, штат Небраска,
Также здесь находится командование 55-й эскадрильи боевой связи, на вооружении которой стоят самолеты «Cудного дня» E-4B Nightwatch и самолеты-разведчики RC-135 Rivet Joint.
Ангар с E-4B Nightwatch оказался затоплен, также вода заполнила 915 метров взлетно-посадочной полосы и около 30 зданий, в том числе и подземные бункеры. Только девять из 33 самолетов RC-135 Rivet Joint смогли улететь с базы,
Командир 55-й эскадрильи Майкл Манион на своей официальной
Главная задача E-4B Nightwatch — контроль над американскими ядерными силами на случай войны с применением атомного оружия. В случае нападения президент, вице-президент или начальник штаба встречаются в секретном месте, где их подбирает Boeing E-4В. После самолет летит по засекреченному маршруту и может оставаться в воздухе на протяжении нескольких дней благодаря дозаправке от летающих танкеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вышедшая из берегов река Миссури затопила базу ВВС США Offutt.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)