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Американские самолеты «Судного дня» ушли под воду

18.03.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
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Вышедшая из берегов река Миссури затопила базу ВВС США Offutt, которая находится недалеко от Омахи, штат Небраска, сообщает The Weather Channel. Это очень важный военный объект Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM), которое объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы.

Также здесь находится командование 55-й эскадрильи боевой связи, на вооружении которой стоят самолеты «Cудного дня» E-4B Nightwatch и самолеты-разведчики RC-135 Rivet Joint.

Ангар с E-4B Nightwatch оказался затоплен, также вода заполнила 915 метров взлетно-посадочной полосы и около 30 зданий, в том числе и подземные бункеры. Только девять из 33 самолетов RC-135 Rivet Joint смогли улететь с базы, сообщает The Drive.

Командир 55-й эскадрильи Майкл Манион на своей официальной странице в Facebook сообщил, что персонал базы уложил около 30 000 мешков с песком, чтобы остановить воду. Из-за удара стихии треть объектов стратегически важной базы Offutt оказались обесточены.

Главная задача  E-4B Nightwatch  — контроль над американскими ядерными силами на случай войны с применением атомного оружия. В случае нападения президент, вице-президент или начальник штаба встречаются в секретном месте, где их подбирает Boeing E-4В. После самолет летит по засекреченному маршруту и может оставаться в воздухе на протяжении нескольких дней благодаря дозаправке от летающих танкеров.

 
 
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Вышедшая из берегов река Миссури затопила базу ВВС США Offutt.
 
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