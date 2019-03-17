В выходные ГАИ Минска и «Стрела» отработали дороги столицы: 33 пьяных водителя и 90 бесправников

За выходные дни в столице ГАИ Минска и «Стрела» задержали 33 пьяных водителя и 90 бесправников.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— 15−17 марта инспекторы столичной ГАИ выявили 2378 нарушений ПДД. От управления транспортными средствами были отстранены 56 водителей, не имеющих права управления, и 20 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Кроме того, помощь столичной ГАИ в эти выходные оказывали сотрудники специального подразделения ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь. Инспекторы спецподразделения задержали еще 13 нетрезвых водителей и 34 бесправника.

В ГАИ Минска напомнили, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест. За «пьяную езду» предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых с лишением права управления на 3 года.