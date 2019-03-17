В Беларусь прибыл представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Арлем Дезир посетит Беларусь 18-20 марта, о чем сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Планируется, что Арлем Дезир встретится с представителями государственных органов, Белорусской ассоциации журналистов, руководителями и журналистами СМИ, медиа-экспертами.

По информации БАЖ, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за ситуацией в области медиа в Беларуси. Свою позицию он озвучивал после оглашения уголовного приговора Марине Золотовой, массовых задержаний журналистов по «делу БелТА» в августе, обысков в гродненских фрилансеров в прошлом году.

Последний раз представители Белорусского ассоциации журналистов встречались с Арлемом Дезиром 10 декабря прошлого года в Вене, где подробно рассказали о наиболее острых проблемах со свободой медиа в Беларуси.