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В Беларусь прибыл представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Арлем Дезир посетит Беларусь 18-20 марта, о чем сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Планируется, что Арлем Дезир встретится с представителями государственных органов, Белорусской ассоциации журналистов, руководителями и журналистами СМИ, медиа-экспертами.
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Последний раз представители Белорусского ассоциации журналистов встречались с Арлемом Дезиром 10 декабря прошлого года в Вене, где подробно рассказали о наиболее острых проблемах со свободой медиа в Беларуси.
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Арлем Дезир посетит Беларусь 18-20 марта, о чем сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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