Квартал 95 попрощался с Зеленским

Последним стало выступление комиков в субботу, 16 марта, ключевым и ярким номером которого стала сценка, связанная с кандидатурой шоумена на главный пост страны.





На этот раз открывал происходящее на сцене Дворца "Украина" Евгений Кошевой, который по этому поводу сказал: "Наконец-то я дождался этого момента и теперь могу объявить: "Добро пожаловать в наш "Вечерний Квартал".





Зеленский танцевал и пел со своими коллегами, но не один, а в сопровождении охраны, которая держала перед ним бронированное стекло.





После того, как зрители от души насмеялись с "президентского" номера, комики перешли к не менее острой теме, связанной с Укроборонпромом, для чего выбрали нарезку из смешных видеороликов, идеально характеризующих все то, что происходит в концерне.





Следующая сценка также была связана с политикой, а точнее, ее влиянием на поведение внутри обычной украинской семьи, причем участие в ней взяла и певица MARUV, которая недавно находилась в эпицентре скандала с Нацотбором на Евровидение-2019.









Далее Валерий Жидков в музыкальном номере пофантазировал на тему легализации украинским правительством конопли, которая резко решит все проблемы населения.





В следующем номере комики снова переключились на Зеленского, но со стороны действующего президента, обыграв в сценке грязную информационную кампанию, направленную против "смешного" кандидата. После этого зрителей наконец увели подальше от политики, и комики сыграли сценку с участием Зеленского и Кравец на тему "жены, которая работает футбольным судьей".





Ну, а в заключение перед финальной песней студия снова уделила несколько минут Порошенко (нынешний президент Украины - прим. БП) и показала, как он увеличивал себе рейтинг.





Однако наибольшее внимание приковала к себе финальная песня, посвященная нечестным выборам и к чему они могут привести, а также отношению к себе украинцев, которые продадут свой голос.























