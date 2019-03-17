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Квартал 95 попрощался с Зеленским

18.03.2019 11:41 — Разное | Партизан  
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Владимир Зеленский, несмотря на то, что в скором времени примет участие в президентских выборах Украины, не перестает радовать фанатов студии Квартал 95 яркими и смешными номерами.

Последним стало выступление комиков в субботу, 16 марта, ключевым и ярким номером которого стала сценка, связанная с кандидатурой шоумена на главный пост страны.

На этот раз открывал происходящее на сцене Дворца "Украина" Евгений Кошевой, который по этому поводу сказал: "Наконец-то я дождался этого момента и теперь могу объявить: "Добро пожаловать в наш "Вечерний Квартал". 

Зеленский танцевал и пел со своими коллегами, но не один, а в сопровождении охраны, которая держала перед ним бронированное стекло. 

После того, как зрители от души насмеялись с "президентского" номера, комики перешли к не менее острой теме, связанной с Укроборонпромом, для чего выбрали нарезку из смешных видеороликов, идеально характеризующих все то, что происходит в концерне.

Следующая сценка также была связана с политикой, а точнее, ее влиянием на поведение внутри обычной украинской семьи, причем участие в ней взяла и певица MARUV, которая недавно находилась в эпицентре скандала с Нацотбором на Евровидение-2019. 


Далее Валерий Жидков в музыкальном номере пофантазировал на тему легализации украинским правительством конопли, которая резко решит все проблемы населения.

В следующем номере комики снова переключились на Зеленского, но со стороны действующего президента, обыграв в сценке грязную информационную кампанию, направленную против "смешного" кандидата. После этого зрителей наконец увели подальше от политики, и комики сыграли сценку с участием Зеленского и Кравец на тему "жены, которая работает футбольным судьей".

Ну, а в заключение перед финальной песней студия снова уделила несколько минут Порошенко (нынешний президент Украины - прим. БП) и показала, как он увеличивал себе рейтинг. 

Однако наибольшее внимание приковала к себе финальная песня, посвященная нечестным выборам и к чему они могут привести, а также отношению к себе украинцев, которые продадут свой голос.







 
 
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Владимир Зеленский, несмотря на то, что в скором времени примет участие в президентских выборах Украины, не перестает радовать фанатов студии Квартал 95 яркими и...
 
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