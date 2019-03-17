







Первую мини-сенсацию в сезоне-2019 преподнесла «Ислочь». Команда Виталия Жуковского в четвертьфинале Кубка Беларуси прошла БАТЭ. Сначала «волки» расписали мировую в Борисове 1:1, а затем на стадионе ФК «Минск» обыграли чемпиона 1:0.





И все бы хорошо, но в «Ислочи» сейчас больше грустят, чем радуются. Во втором поединке с «желто-синими» команда потеряла одного из ключевых футболистов – центрального полузащитника Олега Патоцкого.





На 14-й минуте «волк» в безобидной ситуации при отборе мяча у Мукама рухнул на искусственное поле, держась за правое колено. Очевидцы быстро почувствовали, что случился не рядовой момент. Даже защитник борисовчан Егор Филипенко показал лавке запасных «Ислочи», что Патоцкому необходима замена.





После матча Жуковский предположил, что травма футболиста имеет серьезный характер. В догадках главный тренер не ошибся. В субботу Патоцкому провели магнитно-резонансную томографию (МРТ). Заключение врачей оказалось неутешительным.





«У Олега Патоцкого разрыв крестообразных и всех боковых связок. Понятно, что в команде есть и другие футболисты, но это самая большая потеря, которую мы могли себе представить… Нам нужно поднимать голову и думать, как исправить эту ситуацию.





Мы будем поддерживать Олега и поможем ему сделать качественную операцию. Будем делать все возможное, чтобы этот парень не закончил с футболом, потому что травма очень серьезная. Она выбьет его на большое количество времени, но мы обязаны сделать все, чтобы помочь Олегу», – рассказал Жуковский.





Если предположительный диагноз подтвердится, то можно сказать, что полузащитник в этом сезоне «Ислочи» не помощник.





Отметим, что это не первая травма Патоцкого. В 2016 году, который был дебютным для «волков» в элите, футболист в августовском матче против брестского «Динамо» повредил паховые кольца. В октябре Патоцкому сделали операцию, позволившею приступить к тренировкам уже в следующем месяце. К новому сезону Олег был полностью готов.









Виталий Жуковский: «Прогнозы на данный момент неутешительные»

Насколько серьезная травма у Патоцкого? Собирается ли «Ислочь» искать замену полузащитнику на сезон? С этим и другими вопросами мы обратились к главному тренеру «волков» Виталию Жуковскому.





– В субботу Олегу сделали МРТ, после чего сообщили о таком диагнозе. Но его еще необходимо подтвердить. Отослали снимки разным врачам, чтобы понять, на самом ли деле это разрыв крестообразных и всех боковых связок. Пока имеем вот такой неутешительный приговор от того врача, который делал МРТ. Не могу сказать на 101 процент, что все так и есть на самом деле. Возможен вариант, что один из докторов увидит что-то другое.





– Насколько знаю, МРТ после подобных повреждений делают немного позже – как спадет отек. Врачи не говорили, что первые снимки могут оказаться ошибочными?





– Да рано о таком говорить. Снимки только отправили на рассмотрение. Может, иностранным докторам покажем. Пока пусть наши врачи вынесут вердикт. Сейчас ничего не ясно, но прогнозы на данный момент неутешительные.





– Вы сталкивались с подобными травмами ранее?





– Как-то мой БАТЭ играл против молодежной сборной в манеже. Я провел на поле 60 минут и больше на нем не появлялся. Это была моя первая игра на искусственном покрытии и, к сожалению, последняя в карьере. Тогда тоже порвал крестообразные связки.





– С боковыми проблемы были?





– Так много проблем – букет. Не хочу вдаваться в подробности. Основная – крестообразные связки.





– В чем причины подобных травм – искусственные поля либо просто случай?





– Часто это просто случай. Но искусственное покрытие является более травмоопасным. На нем не проскальзывает нога, как это бывает на натуральном газоне. Она останавливается, и вес тела переносится на конечность – поэтому случаются такие травмы.





– Вы говорили, что клуб поможет Патоцкому с возвращением в футбол. Уже думали над вопросами места проведения операции и восстановления?





– Посмотрим, что скажут врачи. Будем делать все для восстановления Олега.





– После таких травм есть примеры, когда футболисты восстанавливаются. По-прежнему рассчитываете на Патоцкого?





– Конечно. Тем более у нас есть наглядный пример. У Симовича из БАТЭ была такая же травма. Сейчас серб уже играет. Будем надеяться на лучшее.









– В субботу вы сказали, что «Ислочи» не хватает глубины состава. Теперь придется искать замену и Патоцкому…





– Мы каждый день работаем в этом направлении – просматриваем потенциальных новичков, чтобы улучшить команду. До закрытия трансферного окна у нас появятся новые футболисты. Это даже не обсуждается. Сейчас количество игроков в «Ислочи» не такое, какое хотелось бы видеть.