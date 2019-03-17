Герман, Фриске, Началова... Как умирали звезды отечественной эстрады

Знаменитые певицы, покоряющие сердца публики, оставляют за кулисами личные проблемы и неурядицы, даря зрителям свой талант без остатка. Зачастую поклонники не подозревают, что их кумир ведет отчаянную борьбу с недугом, балансируя между жизнью и смертью.

Кто-то сражается с болезнью долгие годы, продолжая ценой неимоверных усилий выходить на сцену, а кому-то суждено «сгореть» всего за несколько дней.

Майя Кристалинская

Одна из самых ярких звезд советской эстрады 1960-х годов начинала творческий путь в детском хоровом коллективе Народного ансамбля песни и танца Центрального дома детей железнодорожников, которым руководил Семён Осипович Дунаевский, брат Исаака Дунаевского. Основной профессией Кристалинской должно было стать авиастроения. Она закончила Московский авиационный институт, работала на авиазаводе в Новосибирске, а затем в КБ Яковлева в Москве.

Но тяга к музыке была сильнее. В 1957 году Майя Кристалинская стала лауреатом Московского международного фестиваля молодёжи и студентов, на котором выступала с самодеятельным ансамблем «Первые шаги» под руководством Юрия Саульского. А в 1960 году с песни «Два берега», записанной для кинофильма «Жажда», началась ее всесоюзная слава.

Публика обожала Кристалинскую. Но почитатели не догадывались, что кокетливый платок на шее — это вовсе не часть образа, а попытка скрыть следы страшной болезни.

Певице было 29 лет, когда врачи диагностировали у нее лимфогранулематоз. Злокачественное заболевание лимфоидной ткани превратит дальнейшую жизнь Майи Кристалинской в бесконечную борьбу с недугом.

Химиотерапия дала результат, но оставила следы ожога на шее. Его то и закрывал платок.

Ситуацию усугубило то, что в 1970-х годах Кристалинская попала в опалу у руководителей телевидения. Ее песни редко появлялись в эфире, что добавляло Майе переживаний.

Поддерживал Кристалинскую ее второй муж, архитектор Эдуард Барклай. Но в 1984 году он скончался от диабета. Потрясение вызвало новое обострение недуга, и 19 июня 1985 года Майя Кристалинская скончалась в возрасте 53 лет.

Анна Герман

Польскую певицу Анну Герман в СССР считали своей. Во-первых, Анна родилась в Узбекистане, в городе Ургенч, и вместе с матерью перебралась в Польшу в десятилетнем возрасте. Во-вторых, Герман блестяще владела русским языком, поэтому исполнение песен советских авторов не было для нее сопряжено с дополнительными трудностями.

Начинала Анна Герман в самодеятельности, а первое ее выступление как певицы состоялось на свадьбе подруги Богуси.

Первое признание пришло к Анне после того, как актёр и режиссёр Юлиан Кшивка пригласил её в свою труппу. Благодаря ему она смогла принять участие в III Международном фестивале песни в Сопоте, где получила ІІ премию за песню «Так мне с этим плохо» Генриха Клейне и Бронислава Брока.

После успеха в Польше, Анна Герман покорила советских, а затем итальянских меломанов.

В Италии Герман выступила на фестивале «Сан-Ремо-1967», снялась в телевизионном шоу, записала программу с певцом Доменико Модуньо, выступила на Фестивале неаполитанской песни в Сорренто и получила премию, присуждавшуюся самым обаятельным артистам — «Oscar della sympatia».

В августе 1967 года Анна Герман попала в страшную катастрофу в Италии. Тяжелейшие травмы оставляли мало шансов на выживание, и практически не давали шансов на возобновление карьеры.

Но через три года, в 1970-м, Анна вернулась на сцену. Ее талант вышел на новый уровень, она исполнила песни, которым суждено было стать лучшими в карьере. Кроме того, сбылась мечта и о семейном счастье — она вышла замуж, родила сына.

Судьба подготовила новый жестокий удар — у Анны Герман нашли рак. Она лечилась и одновременно продолжала выступать, хотя боли становились нестерпимыми. Анна стал выходить на сцену в черных очках, чтобы зрители в зале не видели ее слез

Анна Герман умерла от рака в военном госпитале Варшавы в ночь на 26 августа 1982 года. Ей было 46 лет.

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Жанна Фриске

В детстве будущая звезда российской эстрады участвовала в школьной самодеятельности, занималась художественной гимнастикой и акробатикой, посещала балетную студию. Однако после окончания школы Жанна Фриске поступила на факультет журналистики, который, впрочем, не закончила.

В группе «Блестящие» Жанна поначалу занималась постановкой танцев, но затем ее решили попробовать в качестве вокалистки. Очень быстро Фриске превратилась в одну из самых ярких участниц коллектива.

В 2003 году Жанна Фриске начала сольную карьеру. Одновременно она снялась в кино, сыграв ведьму Алису Донникову в блокбастерах «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

В 2010 году певица сыграла саму себя в картине «О чем говорят мужчины», превратившись, пожалуй, в главный секс-символ отечественной эстрады.

В 2013 году Жанна родила сына, которого назвала Платоном. Счастье материнства было омрачено вердиктом врачей — у певицы нашли неоперабельную опухоль головного мозга.

Деньги на лечение народной любимицы собирали всем миром, счет шел на десятки миллионов.

На какое-то время показалось, что болезнь отступила, но в начале 2015 года ее состояние снова ухудшилось. 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла в возрасте 40 лет.

Юлия Началова

Юлия родилась в семье музыкантов, и ее занятия вокалом начались в возрасте двух лет. В 11 лет Началова выиграла популярный конкурс юных исполнителей «Утренняя звезда», и этот успех открыл ей дорогу к большой карьере в поп-музыке.

В 1995 году Юлия Началова победила в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», опередив, в том числе, юную Кристину Агилеру.

Правда, также головокружительной карьеры, как у проигравшей Агилеры, у Юлии не получилось. Она снимала клипы, вела телепередачи, приняла участие в нескольких фильмах. Но друзья и близкие считали, что по уровню своего таланта она достойна большего.

Началова упорно трудилась, записала англоязычный альбом, говорила о желании покорить американскую публику.

Неурядицы в карьере и личной жизни воздействовали на здоровье, которое начало давать сбои. Впрочем, медики, лечившие Юлию Началову, полагают, что ни одна из ее болезней, включая подагру, не могла вызвать столь стремительное ухудшение здоровья.

Роковой, по-видимому, стала небольшая рана на ноге, которую певица пыталась вылечить сама, не прерывая съемок в телепроекте. Сильные боли Юлия преодолевала благодаря местному анестику и своей привычке терпеть. Когда Началова все-таки обратилась к врачам, ситуация уже была крайне тяжелой. По словам отца певицы, у нее началось заражение крови. Несмотря на все усилия медиков, 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась. Ей было 38 лет.