Владимир Меньшов: «Любопытство помогает не стареть»

«Не люблю фрукты»

Ольга Шаблинская, «АиФ.Здоровье»: Владимир Валентинович, с возрастом человек «скукоживается» и чаще всего хочет остаться дома. Что нужно делать для того, чтобы держать себя в тонусе?

Владимир Меньшов: Я специально ничего не делаю, хотя некоторое «скукоживание» тоже в себе наблюдаю. Но любопытство к жизни должно быть – и оно у меня пока есть. Кто что делает, где какие фильмы ставят – в искусстве много для меня интересного происходит, и поэтому есть повод, чтобы выйти и пообщаться с людьми. Где бы ни был – будь то приём в Кремле или премьера в театре, на дне рождения у друга – всё это мне пока интересно. Хотя я вижу, что у моих ровесников уже есть снижение интереса, в основном из-за здоровья: или ноги плохо ходят, или голова начинает забывать.

– Ваш коллега-сценарист Виктор Мережко говорит, что у него тренажёр в мастерской, он по графику пьёт воду, фрукты ест. А вы своими секретами поделитесь?

– У меня таких секретов нет, поэтому и не могу ими поделиться. В общем-то, надо делать то, что просит организм, а не насиловать себя. Поэтому зарядка для меня – утомительное и неприятное занятие. Конечно, я уже не такой бойкий, как в молодости... Но я не думаю, что это можно исправить зарядкой. Хотя конкретный пример Вити Мережко меня обнадёживает. А вот фрукты я не ем. Не люблю, так как в детстве перекормили.

«Умею только снимать кино»

– В России повысили пенсионный возраст. В вашем фильме «Москва слезам не верит» есть фраза: «В 40 лет жизнь только начинается». А теперь в 70 лет, видимо, начнётся…

– Пока другого выхода не нашли... Средний возраст действительно увеличился. У нас, кинематографистов, есть специализированная газета, и там на последней странице множество некрологов, где практически двое из трёх коллег умерли после 80 лет. Такого никогда не было. Раньше я считал, что этих лет достигают либо очень правильным образом жизни, либо какие-то йоги. Сейчас многие люди доживают до 82–90 лет. Произошёл какой-то рывок, который мы ещё не можем объяснить. Так же, как раньше пытались объяснить акселерацию – вот, питание лучше – нет, там какие-то другие законы действуют. Например, существует же закономерность, что перед войной рождается больше мальчиков, чем девочек. Закономерность, ничем не объяснимая в научном плане, но объяснимая с точки зрения высшего промысла, провидения, что мальчишки потом понадобятся, так как перебьют много народу на фронте.

– Ваш коллега Борис Щербаков сказал про обретение новых профессий для пенсионеров: «Ерундой какой-то люди занимаются. В этом возрасте нужно садиться за стол, писать мемуары и нянчиться с внуками, а не начинать всё заново».

– Никогда в жизни не мог ничем другим заниматься, кроме как кино. Только это у меня получается. Даже жена моя Вера, если я что-нибудь начинаю делать, например, гвоздь забивать, просит: «Оставь, ты только кино умеешь снимать». И берётся сама за молоток. Поэтому я не могу относиться к этой идее о переподготовке как к чему-то серьёзному. Как можно переучиться другой профессии накануне 70 лет? Не понимаю.

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«Жареная картошка – моё коронное блюдо»

– Если Вера Валентиновна гвозди забивает, то как же у вас тогда обязанности по дому распределены?

– Вера всё делает хорошо, за исключением готовки на кухне. Это она не умеет совсем. Я с самого начала понял, что не выживу с её кухней. У Веры мама была актриса, и она тоже не умела готовить. Они в столовой питались. Поэтому я сам быстро научился нескольким блюдам. А в остальном Вера очень рукастая. Если у неё долго нет роли, она начинает чего-нибудь шить, перешивать. Вообще всё, что она покупала по жизни – платья, пальто, шубы, – обязательно перешивала, не могла удержаться.

– А какое ваше коронное блюдо?

– Первое, что я научился делать, – это жареную картошку. И получалось. Жареная картошка до сих пор моё коронное блюдо, перед которым Вера устоять не может, на какой бы диете ни сидела. Всё равно подбежит, выхватит из сковородки. При всей незатейливости этого блюда его нелегко сделать. Надо сказать, что раньше картошка была хорошая, сейчас такой нет – настоящей, которая не разваливается и не разваривается…

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