Зачем делегация БГСХА ездила в Тулузу

В рамках и при финансировании программы MOST состоялся визит представителей БГСХА во французскую Тулузу, сообщает сайт академии. Цель поездки — установление образовательных и научных контактов с Высшей агрономической школой Тулузы (ENSAT), Федеральным университетом Тулуза-Миди-Пиренеи, а также изучение опыта Франции по биологическому сельскому хозяйству. Состоялась презентация академии, с французской стороны были представлены программы обучения и прохождения стажировок для белорусских студентов.





Начальник международного отдела ENSAT Джин Колерофф организовал встречу с профессорами университета кафедр биотехнологии, биологического сельского хозяйства. В процессе знакомства и обсуждения стороны выразили намерение оказывать взаимную поддержку и способствовать обмену знаниями.

Делегация академии посетила парк трансфера технологий “White biosience”. Директор парка познакомил гостей с целями и задачами парка, ролью парка во внедрении достижений науки в производство. Ознакомились с новейшим оборудованием и методиками проведения исследований, системой финансирования инновационных проектов.





Один день визита был посвящен изучению производства и сертификации биологической продукции: от посева до стола, включая посещение экологической фермы в окрестностях Тулузы, производство косметических средств из культур, выращиваемых на ферме; посещение фермы, производящей экологическую пшеницу и муку; посещение фермы производящей овощи и выпечку хлеба из экологически чистой муки.





Французский рынок органических продуктов ежегодно увеличивается более чем на 10%. Жители Франции все чаще предпочитают покупать здоровую продукцию. Экологическое сельское хозяйство дает больше рабочих мест. Для академии изучение данного вопроса актуально с точки зрения подготовки кадров для экологического сельского хозяйства, организации опытных полей, возможности стажировок для фермеров, правил сертификации сельхозпродукции.