|
Утвержден график ЦТ в Беларуси: первый тест – 11 июня
18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Утвержден
Определены следующие даты проведения ЦТ:
— белорусский язык – 11 июня (вторник);
— русский язык – 13 июня (четверг);
— обществоведение – 15 июня (суббота);
— математика – 17 июня (понедельник);
— биология – 19 июня (среда);
— иностранный язык – 21 июня (пятница);
— химия – 23 июня (воскресенье);
— физика – 25 июня (вторник);
— история Беларуси – 27 июня (четверг);
— география – 29 июня (суббота);
— всемирная история (новейшее время) – 1 июля (понедельник).
Резервными днями проведения ЦТ установлены:
6 и 8 июля – белорусский и русский языки;
6 и 10 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.
Время начала ЦТ (в том числе в резервные дни) – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утвержден график централизованного тестирования в Беларуси. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)