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Утвержден график ЦТ в Беларуси: первый тест – 11 июня

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Утвержден график централизованного тестирования в Беларуси. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам. 

Определены следующие даты проведения ЦТ:

белорусский язык – 11 июня (вторник);

русский язык – 13 июня (четверг);

обществоведение – 15 июня (суббота);

математика – 17 июня (понедельник);

биология – 19 июня (среда);

иностранный язык – 21 июня (пятница);

химия – 23 июня (воскресенье);

физика – 25 июня (вторник);

история Беларуси – 27 июня (четверг);

география – 29 июня (суббота);

всемирная история (новейшее время) – 1 июля (понедельник).

 

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

6 и 8 июля – белорусский и русский языки;

6 и 10 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.

Время начала ЦТ (в том числе в резервные дни) – 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.


 
 
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  Утвержден график централизованного тестирования в Беларуси. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам. ...
 
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