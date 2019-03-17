Утвержден график ЦТ в Беларуси: первый тест – 11 июня

Утвержден график централизованного тестирования в Беларуси. Вступительная кампания в этом году начнется с тестов по белорусскому и русскому языкам.



Определены следующие даты проведения ЦТ:

— белорусский язык – 11 июня (вторник);

— русский язык – 13 июня (четверг);

— обществоведение – 15 июня (суббота);

— математика – 17 июня (понедельник);

— биология – 19 июня (среда);

— иностранный язык – 21 июня (пятница);

— химия – 23 июня (воскресенье);

— физика – 25 июня (вторник);

— история Беларуси – 27 июня (четверг);

— география – 29 июня (суббота);

— всемирная история (новейшее время) – 1 июля (понедельник).

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

6 и 8 июля – белорусский и русский языки;

6 и 10 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.

Время начала ЦТ (в том числе в резервные дни) – 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.