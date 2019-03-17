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Лукашенко готовится к визиту в Турцию

18.03.2019 12:05 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко готовится к визиту в Турцию

фото: president.gov.by

В преддверии переговоров с лидером Турции президент встретился с послом этой страны в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой.

Александр Лукашенко сообщил на встрече, что собирается совершить визит в Турцию в середине апреля. В скором времени должно состояться заседание белорусско-турецкой межправительственной комиссии, которое, как надеется Лукашенко, даст хорошие результаты накануне переговоров

На встрече с послом Лукашенко выразил желание откровенно обсудить вопросы, которые нужно решить «сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе".  "Мы не видим проблем в отношениях между нашими странами и считаем это поводом для гордости", - подчеркнула в ответ дипломат.  

 
 
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В преддверии переговоров с лидером Турции президент встретился с послом этой страны в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой.
 
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