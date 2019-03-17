Яндекс тестирует новую соцсеть. Друзей в ней ищет искусственный интеллект

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Несмотря на то, что прошлые попытки Яндекса раскрутить собственные соцсети не удались, компания проводит бета-тестирование новой под названием «Яндекс.Аура».

Cоцсеть будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс» и находить единомышленников при помощи искусственного интеллекта, учитывая круг общения и увлечения пользователей, сообщает Forbes .

«Яндекс.Аура» знакомит людей между собой: пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию», — сообщил представитель пресс-службы компании.

Сроки запуска проекта для массовой аудитории пресс-служба «Яндекса» назвать отказалась.

«Яндекс» и раньше предпринимал попытки запустить собственную соцсеть. В 2007 году компания запустила проект «Я.ру» — закрытую блог-платформу для ведения онлайн-дневников. Сервис был закрыт в 2014-м из-за непопулярности и небольшой аудитории. В том же 2007 году «Яндекс» купил платформу «Мой круг», но в 2015-м продал проект компании «Тематические медиа».

Зачем «Яндексу» понадобилась новая социальная платформа, представитель компании не уточнил. «Мы верим в эту идею и поэтому запустили сервис в бета-тестирование» — отметил он.