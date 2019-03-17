ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал

18.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал

Во время «Большого разговора с Президентом» главе государства показали видеоролик о деревне Сороги Слуцкого района. Автор обращения, 15-летний Даниил Аксенов, рассказал: еще осенью местные власти закрыли тренажерный зал, который они смастерили с друзьями. И парень попросил помощи.

Об этом сообщает издание Администрации президента «СБ Беларусь Сегодня».

С инициативным 9-классником редакция познакомилась еще две недели назад. Встреча проходила у «разбитого корыта» — того самого сарайчика, в котором несколько месяцев была тренажерка. Тогда Даник рассказывал:

— Старшие парни натаскали сюда гантели и штанги из домов, прибрались внутри и начали ходить на тренировки. Об этом месте быстро узнали все деревенские. Желающих подкачаться среди них было много, но системно занималось человек пять. В июне, как в школе начались каникулы, напросился и я.

За три месяца занятий Даник втянулся в процесс, окреп и прибавил в весе. К началу учебного года мог запросто подтянуться 15 раз. А уже в середине сентября, с грустью пересказывал ход событий школьник, тренажерку закрыли по соображениям безопасности – здание построили еще при СССР и долго не использовали, поэтому никто не мог гарантировать, что там ничего не произойдет. Однако новую качалку почему-то не сделали. Парни ждали и продолжали тренироваться дома, но результаты были намного скромнее. На уроках физкультуры в школе тоже не до этого – в основном футбол, волейбол и другие командные виды спорта.

Дальше было видеообращение к Президенту. О небольшом агрогородке под Слуцком узнала вся страна, а на просьбу парня обещали откликнуться как можно быстрее. Слово сдержали: уже через две недели журналисты снова оказались в Сорогах. На этот раз – на открытии тренажерного зала.

Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал

Его сделали прямо в школе. Начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома Андрей Неделько рассказал, что для этого здесь переделали один из общеобразовательных классов: провели вентиляцию, положили качественное покрытие и перекрасили стены. И, самое главное, привезли тренажеры:

— Помещение не самое большое, — показывает Андрей Васильевич. – Одновременно здесь может заниматься 6-7 человек. Но это даже хорошо: с ними постоянно будет инструктор, значит, он сможет проследить, чтобы каждый юный спортсмен тренировался без вреда для своего здоровья.

Внутри есть боксерская груша, гимнастические брусья и турник для подтягивания, скамейки для жима штанги, несколько тренажеров для спины и пресса, а также велотренажер. Стандартное для любого тренажерного зала оборудования, но его появление в Сорогах — большой праздник для школьников. Сразу после открытия площадки они опробовали весь инвентарь и остались довольны.

Большая часть оборудования, рассказывает Андрей Неделько, досталась бесплатно: его подарил один из производителей спортивного инвентаря. Общая стоимость тренажерки — около 3,5 тысяч рублей. Она, кстати, стала 10-ой в учреждениях образования на территории Слуцкого района. Еще один важный момент: ходить в зал смогут не только школьники, он будет открыт для жителей Сорог каждый день с понедельника по пятницу до 8 вечера. Денег за посещения брать не будут:

— Будем надеяться, что все вложенные усилия и средства вскоре окупятся, — добавляет Андрей Неделько, — и здешние мальчишки и девчонки начнут бить спортивные рекорды.

Через несколько минут заходим в зал вместе с Даниилом. Мальчик внимательно изучает все тренажеры и не может нарадоваться:

— Сбылась моя мечта. С этого дня мы с друзьями сможем заниматься в теплом помещении при хорошем свете, а инструктор подтянет технику выполнения упражнений. Мог ли я представить такое полгода назад, когда тягал железо в том сарайчике?

Спустя несколько минут Даник объявил, что теперь поставил перед собой новую цель: через два месяца тренировок он должен справиться со штангой в 50 килограммов в жиме лежа. Говорит, условия для этого есть, теперь все зависит только от него.

С таким же энтузиазмом к появлению тренажерки подошли и остальные местные школьники (их здесь 57). Пока ее ремонтировали, ребята всех возрастов записались на факультативные занятия, которые будет проводить местный учитель физкультуры – для этого он специально пройдет курсы переквалификации. О том, как будет организован процесс, рассказала директор Сорогского яслей-сада-средней школы Ирина Юревич:

— Мы разведем этот факультатив с остальными уроками. Сделаем так, чтобы дети могли заниматься без ущерба учебе, но при этом имели возможность ходить сюда тогда, когда им удобно. Желающих много, поэтому тренировки будут и по субботам.

Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал

Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал




Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал

Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал


СБ Беларусь Сегодня

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время «Большого разговора с Президентом» главе государства показали видеоролик о деревне Сороги Слуцкого района. 15-летний парень рассказал: осенью местные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Земельные участки с долгостроями будут изымать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика