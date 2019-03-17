Через две недели после «Большого разговора с Президентом» в Сорогах появился тренажёрный зал





Во время «Большого разговора с Президентом» главе государства показали видеоролик о деревне Сороги Слуцкого района. Автор обращения, 15-летний Даниил Аксенов, рассказал: еще осенью местные власти закрыли тренажерный зал, который они смастерили с друзьями. И парень попросил помощи.

Об этом сообщает издание Администрации президента «СБ Беларусь Сегодня».

С инициативным 9-классником редакция познакомилась еще две недели назад. Встреча проходила у «разбитого корыта» — того самого сарайчика, в котором несколько месяцев была тренажерка. Тогда Даник рассказывал:

— Старшие парни натаскали сюда гантели и штанги из домов, прибрались внутри и начали ходить на тренировки. Об этом месте быстро узнали все деревенские. Желающих подкачаться среди них было много, но системно занималось человек пять. В июне, как в школе начались каникулы, напросился и я.

За три месяца занятий Даник втянулся в процесс, окреп и прибавил в весе. К началу учебного года мог запросто подтянуться 15 раз. А уже в середине сентября, с грустью пересказывал ход событий школьник, тренажерку закрыли по соображениям безопасности – здание построили еще при СССР и долго не использовали, поэтому никто не мог гарантировать, что там ничего не произойдет. Однако новую качалку почему-то не сделали. Парни ждали и продолжали тренироваться дома, но результаты были намного скромнее. На уроках физкультуры в школе тоже не до этого – в основном футбол, волейбол и другие командные виды спорта.

Дальше было видеообращение к Президенту. О небольшом агрогородке под Слуцком узнала вся страна, а на просьбу парня обещали откликнуться как можно быстрее. Слово сдержали: уже через две недели журналисты снова оказались в Сорогах. На этот раз – на открытии тренажерного зала.





Его сделали прямо в школе. Начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома Андрей Неделько рассказал, что для этого здесь переделали один из общеобразовательных классов: провели вентиляцию, положили качественное покрытие и перекрасили стены. И, самое главное, привезли тренажеры:

— Помещение не самое большое, — показывает Андрей Васильевич. – Одновременно здесь может заниматься 6-7 человек. Но это даже хорошо: с ними постоянно будет инструктор, значит, он сможет проследить, чтобы каждый юный спортсмен тренировался без вреда для своего здоровья.

Внутри есть боксерская груша, гимнастические брусья и турник для подтягивания, скамейки для жима штанги, несколько тренажеров для спины и пресса, а также велотренажер. Стандартное для любого тренажерного зала оборудования, но его появление в Сорогах — большой праздник для школьников. Сразу после открытия площадки они опробовали весь инвентарь и остались довольны.

Большая часть оборудования, рассказывает Андрей Неделько, досталась бесплатно: его подарил один из производителей спортивного инвентаря. Общая стоимость тренажерки — около 3,5 тысяч рублей. Она, кстати, стала 10-ой в учреждениях образования на территории Слуцкого района. Еще один важный момент: ходить в зал смогут не только школьники, он будет открыт для жителей Сорог каждый день с понедельника по пятницу до 8 вечера. Денег за посещения брать не будут:

— Будем надеяться, что все вложенные усилия и средства вскоре окупятся, — добавляет Андрей Неделько, — и здешние мальчишки и девчонки начнут бить спортивные рекорды.

Через несколько минут заходим в зал вместе с Даниилом. Мальчик внимательно изучает все тренажеры и не может нарадоваться:

— Сбылась моя мечта. С этого дня мы с друзьями сможем заниматься в теплом помещении при хорошем свете, а инструктор подтянет технику выполнения упражнений. Мог ли я представить такое полгода назад, когда тягал железо в том сарайчике?

Спустя несколько минут Даник объявил, что теперь поставил перед собой новую цель: через два месяца тренировок он должен справиться со штангой в 50 килограммов в жиме лежа. Говорит, условия для этого есть, теперь все зависит только от него.

С таким же энтузиазмом к появлению тренажерки подошли и остальные местные школьники (их здесь 57). Пока ее ремонтировали, ребята всех возрастов записались на факультативные занятия, которые будет проводить местный учитель физкультуры – для этого он специально пройдет курсы переквалификации. О том, как будет организован процесс, рассказала директор Сорогского яслей-сада-средней школы Ирина Юревич:

— Мы разведем этот факультатив с остальными уроками. Сделаем так, чтобы дети могли заниматься без ущерба учебе, но при этом имели возможность ходить сюда тогда, когда им удобно. Желающих много, поэтому тренировки будут и по субботам.



























