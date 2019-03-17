ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Сорогах пенсионерка получила ожоги 1-3 степени

18.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В воскресенье, 17 марта, в 14:55 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС от дежурного Слуцкого РОВД поступило сообщение о загорании дома в д. Сороги Слуцкого района.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что открытым пламенем горит жилой дом. Автоматический пожарный извещатель в доме был установлен в 2016 году за собственные средства.

Находившаяся на месте женщина 1930 г.р., пенсионерка, передана бригаде скорой помощи и доставлена в приемное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ» с термическими ожогами лица, левой кисти I-II-III степени (5-6% тела) и термоингаляционной травмой, сообщили в Слуцком РОЧС.

Известно, что во время пожара взорвался газовый баллон. В результате была уничтожена кровля, дом выгорел изнутри и дальнейшего проживания не пригоден.

Пожар был ликвидирован в 15:36. Его причина устанавливается.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 17 марта, в 14:55 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС от дежурного Слуцкого РОВД поступило сообщение о загорании дома в д. Сороги Слуцкого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Земельные участки с долгостроями будут изымать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика