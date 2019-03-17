На пожаре в Сорогах пенсионерка получила ожоги 1-3 степени

В воскресенье, 17 марта, в 14:55 в центр оперативного управления Слуцкого РОЧС от дежурного Слуцкого РОВД поступило сообщение о загорании дома в д. Сороги Слуцкого района.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что открытым пламенем горит жилой дом. Автоматический пожарный извещатель в доме был установлен в 2016 году за собственные средства.

Находившаяся на месте женщина 1930 г.р., пенсионерка, передана бригаде скорой помощи и доставлена в приемное отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ» с термическими ожогами лица, левой кисти I-II-III степени (5-6% тела) и термоингаляционной травмой, сообщили в Слуцком РОЧС.

Известно, что во время пожара взорвался газовый баллон. В результате была уничтожена кровля, дом выгорел изнутри и дальнейшего проживания не пригоден.

Пожар был ликвидирован в 15:36. Его причина устанавливается.



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