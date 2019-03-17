Под Бобруйском велосипедистку сбил сначала Citroen, затем фура: женщина погибла

Двойной наезд произошел 17 марта, около 19.45, в Бобруйском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 52-летний водитель Citroen Xantia ехал по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. На 257-м километре дороги при встречном разъезде с фурой DAF он совершил наезд на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения. После этого на женщину наехала фура.

В результате ДТП 40-летняя женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.