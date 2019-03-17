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Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» узнали своих соперников в полуфинале Кубка Беларуси

18.03.2019 12:14 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Беларуси, по итогам которой главные фавориты оказались в разных парах.


Фото: АБФФ

Минское «Динамо» сыграет против «Витебска», а солигорский «Шахтер» встретится с футбольным клубом «Ислочь».

Последние два года второй по значимости трофей Беларуси выигрывали футболисты брестского «Динамо». БАТЭ в последний раз становился обладателем этого трофея в 2015 году.

Финал пройдет 26 мая в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский».

 
Теги: Витебск
 
 
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В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Беларуси, по итогам которой главные фавориты оказались в разных парах.
 
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