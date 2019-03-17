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Посол Бабич назвал информационной провокацией сравнение политики РФ в отношении Беларуси и крымских событий 2014 года

18.03.2019 12:15 — Разное | Интерфакс  
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич назвал информационной провокацией проведение параллелей между "крымской весной" и углублением интеграции Беларуси и РФ.

"Наблюдаем в информационном пространстве попытки проведения такого рода параллелей (между присоединением Крыма к РФ в 2014 году и нынешней политикой России в отношении Беларуси- ИФ). Хочу сказать, что это образец совершенно неприкрытой циничной информационной провокации", - заявил М.Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Он подчеркнул, что "никакой корреляции между событиями в Крыму 2014 года и нашими взаимоотношениями с Беларусью нет".

"Это информационная диверсия, которая имеет совершенно понятные цели", добавил дипломат.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич назвал информационной провокацией проведение параллелей между "крымской весной" и углублением интеграции Беларуси и РФ.
 
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