"Тотальный диктант" в Минске напишут 13 апреля

Международная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля 2019 года. За 16 лет существования проект постоянно расширяет географию: в 2019-м году диктант пройдет более чем в 1100 городах в 86 странах мира. Минск уже в четвертый раз примет участие в ежегодной акции по проверке грамотности.



В этом году текст для диктанта создал российский писатель Павел Басинский. "В качестве сюжетов я выбрал пьесу “Моцарт и Сальери” Александра Пушкина для первого фрагмента, “Мёртвые души” Николая Гоголя для второго и “На дне” Максима Горького для третьего. А четвёртый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель. Но я решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зелёную палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья", - отметил автор.

В Минске написать диктант можно будет в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры. Кроме столицы присоединится к акции можно будет во всех областных городах Беларуси, а также в Мозыре, Полоцке и Речице, впервые диктант напишут Добруше и Руткевичах.

Минск уже в четвертый раз напишет "Тотальный диктант". В 2018 к акции присоединились 343 человека, из них 28 человек написали диктант на "отлично".

Справочно: Павел Басинский — российский писатель, литературовед и литературный критик. Он специализируется на творчестве русских писателей конца XIX — начала XX века, в частности Льва Толстого и Максима Горького. По сценарию Басинского снят художественный фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале "Кинотавр".

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. Главной площадкой Тотального диктанта этого года станет город Таллин, где диктант прочитает автор текста Павел Басинский.

В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1 021 городе. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

Генеральный партнер Тотального диктанта в Минске – МТС.

Больше о проекте:

http://totaldict.ru/minsk

https://vk.com/totaldict_minsk