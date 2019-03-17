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Москва не будет настаивать на признании Минском вхождения Крыма в состав РФ - посол

18.03.2019 11:58 — Разное | Интерфакс  
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Москва не намерена настаивать на том, чтобы Минск официально признал вхождение Крыма в состав России, заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

"Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства (президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого диалога" со СМИ - ИФ), сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет. И мы исходим из того, что сказал президент", - отметил М.Бабич журналистам в понедельник в Минске.

Таким образом он ответил на вопрос, намерена ли Москва требовать от Минска признания Крыма.

Как сообщалось, 1 марта в ходе "Большого разговора" со СМИ и представителями общественности президент Беларуси А.Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание республикой Крыма.

"Нет, таких тем не проскальзывало", - сказал А.Лукашенко. В связи с этим он добавил: "Благодарен Путину за его понимание моего положения".

"Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит", - заметил глава белорусского государства.

При этом он напомнил, что еще в первый год начала конфликта в Украине высказывался на эту тему.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

 
Теги: Минск
 
 
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Москва не намерена настаивать на том, чтобы Минск официально признал вхождение Крыма в состав России, заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.
 
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