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Установлен график проведения ЦТ в 2019 году
Централизованное тестирование в Беларуси в 2019 году пройдет с 11 июня по 1 июля. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь pravo.by
Так, основные экзамены состоятся в следующие даты:
белорусский язык – 11 июня, вторник;
русский язык – 13 июня, четверг;
обществоведение – 15 июня, суббота;
математика – 17 июня, понедельник;
биология – 19 июня, среда;
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 21 июня, пятница;
химия – 23 июня, воскресенье;
физика – 25 июня, вторник;
история Беларуси – 27 июня, четверг;
география – 29 июня, суббота;
всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.
Резервными днями проведения ЦТ установлены:
6 и 8 июля – белорусский и русский языки;
6 и 10 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.
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Централизованное тестирование в Беларуси в 2019 году пройдет с 11 июня по 1 июля. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь pravo.by опубликовал график...
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