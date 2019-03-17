Установлен график проведения ЦТ в 2019 году

Централизованное тестирование в Беларуси в 2019 году пройдет с 11 июня по 1 июля. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь pravo.by опубликовал график проведения ЦТ по учебным предметом со ссылкой на соответствующее постановления министерства образования страны.

Так, основные экзамены состоятся в следующие даты:

белорусский язык – 11 июня, вторник;

русский язык – 13 июня, четверг;

обществоведение – 15 июня, суббота;

математика – 17 июня, понедельник;

биология – 19 июня, среда;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 21 июня, пятница;

химия – 23 июня, воскресенье;

физика – 25 июня, вторник;

история Беларуси – 27 июня, четверг;

география – 29 июня, суббота;

всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

6 и 8 июля – белорусский и русский языки;

6 и 10 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.



В постановлении министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2019 г. № 20 содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в БГУ.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (18 мая и 1 июня) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 2 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.