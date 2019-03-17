Каким будет лето 2019: народные приметы





Март – пограничный месяц между зимой и весной. Народное его название – «протальник». Есть такая поговорка: «Март зиму ломает, новому сезону дорожку дарит». На этот месяц приходится огромное количество примет, по которым угадывали, каким будет лето. Давайте и мы понаблюдаем за природой и попробуем предположить, чего нам ждать от лета 2019.

Итак, частые туманы сообщают, что лето будет дождливым и промозглым. Об этом же говорит и скорое таяние снега и дружная вода. Молнию увидели, а грома нет? Значит, лето будет сухое. Если в середине марта ветра южные стали дуть, лето будет теплым. Обратите внимание на муравейники. По народным приметам, если муравейники оттаивают с северной стороны, лето будет затяжным и жарким, с южной - коротким и ненастным.

А теперь перейдем к конкретным дням. Если к 17 марта грачи уже прилетели, то снег сойдет через месяц. Ясная погода 18 марта говорит, что лето обойдется без града. Услышали 19 марта, как дятел стучит, холодная погода продлится долго. 21 марта жаворонки прилетели, значит, весна будет теплая.

Особое внимание нужно уделить 24 марта. Наши предки считали, каков будет этот день, таким будет и лето: тепло — к теплу, холод — к холодам. 26 марта увидите гусей – быть лету славному и урожайному. Туманы - лето ненастным будет. 27 марта снег тает от солнца – к урожайному году, а от дождя – к засухе летом. 30 марта текут ручьи, значит, ждем большого паводка. А если 31 марта птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным.