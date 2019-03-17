|
Бывшие супруги обвиняются в жестоком убийстве жителя Столбцов
Новости Беларуси. Фигурантам по делу об убийстве 60-летнего жителя Столбцов предъявлено обвинение.
Как
Прибывшая СОГ обнаружила в доме тело мужчины со следами криминального характера. Эксперты заключили, что причиной смерти стали множественные колото-резаные ранения. Гражданин погиб за три дня до обнаружения его тела.
По подозрению в совершении преступления на следующий день в Дзержинске были задержаны 33-летний и 30-летняя жители Столбцовского района, которые ранее состояли в браке. Оба были судимы.
Установлено, что 28 августа бывшие супруги зашли в гости к незнакомому мужчине. Компания выпивала и в какой-то момент случился конфликт на почве ревности. В ходе ссоры гость избил хозяина дома, а затем вместе с бывшей женой нанёс потерпевшему более 39 ударов ножом и разбитой стеклянной бутылкой.
Когда гражданин перестал подавать признаки жизни, фигуранты забрали его кошелёк, заперли входную дверь на ключ и скрылись.
Во время допросов задержанные перекладывали вину друг на друга. В ходе расследования был обнаружен выброшенный ими пакет с орудиями преступления и иными вещественными доказательствами.
Согласно экспертизе, подследственные осознавали свои действия и управляли ими. Фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Особо жестокое убийство группой лиц» и «Кража группой лиц».
Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру.
Весной 2019 года в заброшенном доме в Круглянском районе было обнаружено тело 16-летней девушки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Фигурантам по делу об убийстве 60-летнего жителя Столбцов предъявлено обвинение. Как сообщает УСК по Минской области, 31 августа 2018 года соседи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)