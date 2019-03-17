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Бывшие супруги обвиняются в жестоком убийстве жителя Столбцов

18.03.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фигурантам по делу об убийстве 60-летнего жителя Столбцов предъявлено обвинение.  

Как сообщает УСК по Минской области, 31 августа 2018 года соседи погибшего позвонили в милицию и рассказали, что уже несколько дней горит свет в доме их соседа, но дверь заперта, а хозяина не видно.  

Прибывшая СОГ обнаружила в доме тело мужчины со следами криминального характера. Эксперты заключили, что причиной смерти стали множественные колото-резаные ранения. Гражданин погиб за три дня до обнаружения его тела.  

По подозрению в совершении преступления на следующий день в Дзержинске были задержаны 33-летний и 30-летняя жители Столбцовского района, которые ранее состояли в браке. Оба были судимы.  

Установлено, что 28 августа бывшие супруги зашли в гости к незнакомому мужчине. Компания выпивала и в какой-то момент случился конфликт на почве ревности. В ходе ссоры гость избил хозяина дома, а затем вместе с бывшей женой нанёс потерпевшему более 39 ударов ножом и разбитой стеклянной бутылкой.  

Когда гражданин перестал подавать признаки жизни, фигуранты забрали его кошелёк, заперли входную дверь на ключ и скрылись.  

Бывшие супруги обвиняются в жестоком убийстве жителя Столбцов
Фото: УСК по Минской области  

Во время допросов задержанные перекладывали вину друг на друга. В ходе расследования был обнаружен выброшенный ими пакет с орудиями преступления и иными вещественными доказательствами.  

Согласно экспертизе, подследственные осознавали свои действия и управляли ими. Фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Особо жестокое убийство группой лиц» и «Кража группой лиц».  

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Весной 2019 года в заброшенном доме в Круглянском районе было обнаружено тело 16-летней девушки.  

По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний парень – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Фигурантам по делу об убийстве 60-летнего жителя Столбцов предъявлено обвинение.   Как сообщает УСК по Минской области, 31 августа 2018 года соседи...
 
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