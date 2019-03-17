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Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек

18.03.2019 11:34 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек

Без малого 120 местных жителей госпитализированы с различными травмами. Проливные дожди обрушились на страну в ночь с 16 на 17 марта. Стихия разрушила дороги и мосты, из-за чего некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Хотя вода уже начала отступать, спасатели до сих пор не могут добраться до всех пострадавших от наводнений районов.

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 77 человек
 
 
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Новости Индонезии. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются, сообщили в программе Новости «24...
 
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