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Ученые проверили, глупеют ли люди от телевизора

18.03.2019 12:58 — Разное | Tut.by  
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Большинство экспертов согласны с тем, что долгий просмотр телевизора вреден для детей. Новое исследование предполагает, что это может быть не очень хорошо и для взрослых, пишет The New York Times.


Фото: pixabay.com

В британском исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, участвовали 3590 добровольцев. Их средний возраст составлял 67 лет, ни у кого не было деменции. В обязанности волонтеров входило сообщать, сколько времени в день они тратят на просмотр телевизора.

В начале исследования участники прошли два теста. В первом ученые проверяли способность запоминать слова: добровольцам озвучивали список и просили воспроизвести его спустя короткий промежуток времени. Во втором тесте определяли семантическую беглость: давали задание на время назвать как можно больше видов животных. Те же исследования повторили спустя шесть лет.

Оказалось, что у людей, которые смотрели телевизор более трех с половиной часов в день, память на слова в среднем снижалась на 8−10 процентов (против 4−5 процентов у тех, кто проводил перед экраном меньше времени). Между семантической беглостью и просмотром телепередач связи не нашли. Результаты скорректировали с учетом состояния здоровья, физической активности и других факторов, которые могли повлиять на итоговые данные.

«Это не то, о чем следует беспокоиться, — пояснил ведущий автор работы Дейзи Фанкурт, исследователь из Университетского колледжа Лондона. — Но если вы проводите за телепередачами более трех часов в день, стоит озаботиться и активностями, требующими умственной работы: например, решением кроссвордов».

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Большинство экспертов согласны с тем, что долгий просмотр телевизора вреден для детей. Новое исследование предполагает, что это может быть не очень хорошо и для...
 
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