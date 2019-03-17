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Полина Гагарина приглашает минчан на свой День рождения и показывает новый образ. Кстати, как вам?

18.03.2019 12:52 — Разное | Tut.by  
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Не забыли, что Полина Гагарина скоро представит новое шоу в «Минск-Арене»? Первоначально концерт должен был проходить 16 марта, но по ряду обстоятельств он выпадает как раз на День рождения певицы — 27 марта. Делимся последними новостями из жизни звезды.


На днях у себя в Instagram певица написала, что с нетерпением ждет встречи с минским зрителем. Гагарина уже отмечала, что предстоящее шоу «Обезоружена» — больше, чем выступление:

— Мы работаем над современными диджитал-декорациями, блестящей хореографической постановкой, безупречным звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями.

Вы знали, что сейчас Полина принимает участие в китайском песенном конкурсе, ее называют одной из фавориток, она регулярно получает высокие оценки от зрителей и профессионального жюри? Но, к сожалению, на последнем выступлении девушка получила травму спины и даже не смогла самостоятельно покинуть сцену. Вчера исполнительница написала, что снова в строю. И сменила имидж — кстати, как вам?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет, друзья! Я в строю, работаю и правильно питаюсь с @d_light_daily ❤️ -моими лучшими помощниками, особенно, в момент подготовки к важным событиям! В бесконечных перелетах неизбежно срываешься и начинаешь есть всё подряд, организму как будто хочется всё самое вредное

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Не забыли, что Полина Гагарина скоро представит новое шоу в «Минск-Арене»? Первоначально концерт должен был проходить 16 марта, но по ряду обстоятельств он выпадает...
 
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