Полина Гагарина приглашает минчан на свой День рождения и показывает новый образ. Кстати, как вам?

Не забыли, что Полина Гагарина скоро представит новое шоу в «Минск-Арене»? Первоначально концерт должен был проходить 16 марта, но по ряду обстоятельств он выпадает как раз на День рождения певицы — 27 марта. Делимся последними новостями из жизни звезды.





На днях у себя в Instagram певица написала, что с нетерпением ждет встречи с минским зрителем. Гагарина уже отмечала, что предстоящее шоу «Обезоружена» — больше, чем выступление:

— Мы работаем над современными диджитал-декорациями, блестящей хореографической постановкой, безупречным звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями.