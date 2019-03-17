|
Полина Гагарина приглашает минчан на свой День рождения и показывает новый образ. Кстати, как вам?
Не забыли, что
На днях у себя в Instagram певица написала, что с нетерпением ждет встречи с минским зрителем. Гагарина уже отмечала, что предстоящее шоу «Обезоружена» — больше, чем выступление:
— Мы работаем над современными диджитал-декорациями, блестящей хореографической постановкой, безупречным звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями.
Вы знали, что сейчас Полина
|
Свежие газеты
Архив (Разное)