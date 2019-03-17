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В Японии прошел фестиваль пенисов. Посмотрите на это

18.03.2019 13:00 — Разное | KYKY  
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В Комаки прошел фестиваль пенисов, сообщает Metro. Его устраивают каждый год в марте – жители и гости префектуры Айти в Японии собираются в Комаки, чтобы «отпраздновать чудеса полового члена».

Согласно местным традициям, фестиваль, известный также как Honen-sai, устраивают для того, чтобы пожелать возлюбленным плодородия. Поэтому власти организовывают мероприятие, насыщенное предметами, похожими на пенисы. Гости праздника молятся «небесным структурам», чтобы встретить прекрасного компаньона и совместными усилиями «получить урожай» – родить ребенка.

Фестиваль, как правило, начинается в храме Тагата. Священники посыпают солью дорогу, чтобы очистить путь для тех, кто несет большую фигуру пениса. Затем выходит группа мужчин с огромным деревянным членом – его изготавливают из японского кипариса. Его вес – более 400 килограммов, а диаметр – 100 сантиметров. Те, кому улыбается удача, могут его даже поцеловать. 

Сразу после шествия начинается парад, далее – вечеринка. Разумеется, все сувениры и еда в форме членов. Это и бананы в шоколаде, и искусно оформленные блины. А так как билеты в Японию дорогие,  просто посмотрите на то, как все прошло в этом году.













 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lucero 「ルセロ」

 
 
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В Комаки прошел фестиваль пенисов, сообщает Metro. Его устраивают каждый год в марте – жители и гости префектуры Айти в Японии собираются в Комаки, чтобы...
 
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