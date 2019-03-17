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Как пройти техосмотр с первого раза?
18.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Прохождение государственного технического осмотра в РБ является обязательной процедурой, которая с целью Вашей безопасности позволяет внепланово определить техническое состояние Вашего транспортного средства.
За несвоевременное прохождение техосмотра действующим законодательством РБ предусмотрена административная ответственность согласно ч.5 ст.18.12 КоАП «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства», которая предусматривает наложение штрафа от 1 до 3 базовых величин.
Для максимально быстрого прохождения техосмотра Вашего автомобиля следуйте следующим рекомендациям:
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Прохождение государственного технического осмотра в РБ является обязательной процедурой, которая с целью Вашей безопасности позволяет внепланово определить...
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