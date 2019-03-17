﻿ Отрицательное сальдо в торговле с Турцией превышает 600 миллионов долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отрицательное сальдо в торговле с Турцией превышает 600 миллионов долларов

18.03.2019 13:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Отрицательное сальдо в торговле с Турцией превышает 600 миллионов долларов

фото: belta.by

Товарооборот между Турцией и Беларусью в прошлом году достиг 984 млн долларов, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере 618 млн долларов.

Посол Турции в Беларуси заявила по итогам встречи с президентом, что страны совпадают во мнении по развитию сотрудничества. Это сотрудничество предполагает увеличение авиарейсов, совершаемое авиакомпаниями двух стран, «развитие торгово-экономических отношений в более сбалансированном понимании», поддержка турецкий инвесторов в экономику Беларуси, развитие отношений в сфере туризма, рассказала Кезбан Нилвана Дарама.

По ее словам, стороны также обсуждают три проекта, которые могут быть реализованы во время визита Лукашенко в Турцию. Посол не стала конкретизировать эту информацию, «потому что это будет слишком преждевременно". Ранее сообщалось, что страны работают над созданием сборочных производств комбайнов "Гомсельмаша" и техники "Амкодора", отмечает БЕЛТА.

Во время визита Лукашенко в Турцию в середине апреля пройдет деловой форум. Планируется также расширить договорно-правовую базу белорусско-турецких отношений.

Основу белорусского экспорта в Турцию формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь продукцию АПК, трикотаж и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.

По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил 43,1 млн долларов. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот между Турцией и Беларусью в прошлом году достиг 984 млн долларов, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Японии прошел фестиваль пенисов. Посмотрите на это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика