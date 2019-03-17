Отрицательное сальдо в торговле с Турцией превышает 600 миллионов долларов



фото: belta.by

Товарооборот между Турцией и Беларусью в прошлом году достиг 984 млн долларов, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере 618 млн долларов.

Посол Турции в Беларуси заявила по итогам встречи с президентом , что страны совпадают во мнении по развитию сотрудничества. Это сотрудничество предполагает увеличение авиарейсов, совершаемое авиакомпаниями двух стран, «развитие торгово-экономических отношений в более сбалансированном понимании», поддержка турецкий инвесторов в экономику Беларуси, развитие отношений в сфере туризма, рассказала Кезбан Нилвана Дарама.

По ее словам, стороны также обсуждают три проекта, которые могут быть реализованы во время визита Лукашенко в Турцию. Посол не стала конкретизировать эту информацию, «потому что это будет слишком преждевременно". Ранее сообщалось, что страны работают над созданием сборочных производств комбайнов "Гомсельмаша" и техники "Амкодора", отмечает БЕЛТА .

Во время визита Лукашенко в Турцию в середине апреля пройдет деловой форум. Планируется также расширить договорно-правовую базу белорусско-турецких отношений.

Основу белорусского экспорта в Турцию формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь продукцию АПК, трикотаж и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.

По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил 43,1 млн долларов. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала.