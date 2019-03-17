Стали известны соперницы белорусских теннисисток на старте турнира в Майами

Определились соперницы белорусских теннисисток на старте турнира WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов.



Фото: Reuters via TUT.BY

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 9 WTA) пропустит 1-й круг и стартует со 2-го, где ее соперницей станет победительница матча Айла Томлянович (№ 40 WTA, Австралия) / Анна-Лена Фридзам (без рейтинга, Германия).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 36 WTA) в 1-м круге сыграет с одной из победительниц квалификации. В случае удачного старта в следующем раунде соперницей Александры станет датчанка Каролин Возняцки (№ 13 WTA).

Виктория Азаренко (№ 46 WTA) начнет турнир в Майами с матча против словачки Доминики Цыбулковой (№ 35). В случае успеха во 2-м круге ее ждет посеянная под 19-м номером француженка Каролин Гарсия (№ 21 WTA).

Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами (2009, 2011, 2016).

Вера Лапко (№ 64 WTA) в 1-м круге сразится со второй ракеткой Франции Ализе Корне (№ 53 WTA). В случае победы во 2-м раунде ее соперницей будет румынка Михаэла Бузарнеску (№ 32 WTA).

Матчи основной сетки турнира в Майами стартуют 19 марта.