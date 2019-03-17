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В Барановичах на перекрестке столкнулись автобус и маршрутка
18.03.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла утром 18 марта на пересечении улиц 50 лет БССР и Чернышевского.
ДТП на перекрестке улиц 50 лет БССР и Чернышевского. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
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Авария произошла утром 18 марта на пересечении улиц 50 лет БССР и Чернышевского. ДТП на перекрестке улиц 50 лет БССР и Чернышевского. Фото: Татьяна МАЛЕЖ ...
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