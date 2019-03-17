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В Барановичах на перекрестке столкнулись автобус и маршрутка

18.03.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Авария произошла утром 18 марта на пересечении улиц 50 лет БССР и Чернышевского.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64433.php

В Барановичах на перекрестке столкнулись автобус и маршрутка

ДТП на перекрестке улиц 50 лет БССР и Чернышевского. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

 
 
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  Авария произошла утром 18 марта на пересечении улиц 50 лет БССР и Чернышевского. ДТП на перекрестке улиц 50 лет БССР и Чернышевского. Фото: Татьяна МАЛЕЖ ...
 
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