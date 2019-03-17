«Они что, бессмертные?». Видео о глупости и беспечности пешеходов

В начале марта город всколыхнула новость: под колесами автомобиля не совсем понятным образом погиб ребенок. Через 10 дней пользователи прислали очередное видео с участием ребенка, которое закончилось более благополучно. И в одной, и во второй ситуации дети перебегали дорогу на зеленый моргающий (что, по сути, уже является нарушением). Но что говорить о детях, когда взрослые поступают еще хуже?





На следующем видео, присланном нашим читателем, мы видим молодого человека, который переходит дорогу на красный сигнал светофора. Нет, он не заканчивал переход дороги на зеленый моргающий. Выход на проезжую часть был осуществлен именно при запрещаюшем сигнале.

И даже автомобильный гудок не особо его смущает. Он на него просто не реагирует.