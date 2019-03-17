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«Они что, бессмертные?». Видео о глупости и беспечности пешеходов
18.03.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
В начале марта город всколыхнула новость: под колесами автомобиля не совсем понятным образом
На следующем видео, присланном нашим читателем, мы видим молодого человека, который переходит дорогу на красный сигнал светофора. Нет, он не заканчивал переход дороги на зеленый моргающий. Выход на проезжую часть был осуществлен именно при запрещаюшем сигнале.
И даже автомобильный гудок не особо его смущает. Он на него просто не реагирует.
Уважаемые взрослые люди! Давайте если не ради себя, то хотя бы ради детей будем соблюдать правила дорожного движения! Которые, как мы сами убеждаемся, написаны кровью. Ведь когда дети будут видеть, что взрослые не нарушают, то они и сами будут стремиться к тому, чтобы соблюдать
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