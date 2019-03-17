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«Они что, бессмертные?». Видео о глупости и беспечности пешеходов

18.03.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В начале марта город всколыхнула новость: под колесами автомобиля не совсем понятным образом погиб ребенок. Через 10 дней пользователи прислали очередное видео с участием ребенка, которое закончилось более благополучно. И в одной, и во второй ситуации дети перебегали дорогу на зеленый моргающий (что, по сути, уже является нарушением). Но что говорить о детях, когда взрослые поступают еще хуже?

«Они что, бессмертные?». Видео о глупости и беспечности пешеходов

На следующем видео, присланном нашим читателем, мы видим молодого человека, который переходит дорогу на красный сигнал светофора. Нет, он не заканчивал переход дороги на зеленый моргающий. Выход на проезжую часть был осуществлен именно при запрещаюшем сигнале.

И даже автомобильный гудок не особо его смущает. Он на него просто не реагирует.

Уважаемые взрослые люди! Давайте если не ради себя, то хотя бы ради детей будем соблюдать правила дорожного движения! Которые, как мы сами убеждаемся, написаны кровью. Ведь когда дети будут видеть, что взрослые не нарушают, то они и сами будут стремиться к тому, чтобы соблюдать ПДД. И помните, мы — не бессмертны! И жизнь у нас — одна. Давайте будем дорожить ей!

 
Теги: Новости
 
 
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