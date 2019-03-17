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Объясняем на примере, почему "кое-кого" на самом деле не интересует безопасность
18.03.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Этот материал планировался на будущие выходные. Но события развиваются довольно стремительно, а потому мы тоже решили не тянуть, и показать на примере одного перекрёстка, что (по нашему мнению) "кое кого" не интересует ни безопасность, ни удобная и грамотная организация дорожного движения в городе Бресте. Под понятием "кое кто" можете понимать кого хотите. И да, если мы не правы, то проблема тогда в том, что есть определённый дефицит информирования. Значит, кто-то там где-то недорабатывает. Ну или просто зря ест свой хлеб. Итак, ближе к делу...
фото из архива, не радуйтесь раньше времени
Печально знаменитый перекрёсток Московская-Пионерская. Внезапно тут "кое кто" принимает экстренные меры по обеспечении безопасности дорожного движения -
Если бы не два странных факта. Первое - это произошло сразу же
Поворот направо со второй полосы может быть и опасен для пешеходов. Может быть. Но каждую минуту на этом же перекрёстке возникают аварийные ситуации. Каждую минуту, каждого дня, днём и ночью. Редкая минута обходится без них. И где же вы, поборники безопасности? А нету!
Казалось - придёт весна, потеплеет, и появится разметка, которая почему-то стёрлась за несколько месяцев. Скажете, температурный фон не соответствует? Да хватало тёплых дней! А куда, спрашивается, вообще девается эта разметка? Почему в той же соседней
Водители имеют право на безопасные условия дорожного движения. В данном случае, вместо придумывания себе работы по запрещению поворотов со вторых полос (кстати,
Это ведь вы решили изменить здесь движение по полосам. Да,
Автор этих строк часто пересекает перекресток с 28-го Июля на Пионерскую. Приходилось уже и сигналить, и уворачиваться, и моргать фарами, и даже останавливали как-то, догоняли, чтобы спросить, зачем я еду из крайней левой прямо? И удивлялись, что уже полгода так можно. Более того, в общении со знакомыми провёл опрос, знают ли они, что тут теперь так. И несколько человек удивились этому открытию - нет, не знают до сих пор!
А вот и причина, по которой пришлось писать материал сегодня: вчера вечером тут произошло ДТП.
видео -
И ещё один водитель узнал на собственном опыте, как правильно проезжать этот перекрёсток. Вам накидать ссылок про предыдущие ДТП на этом месте? Их хватает.
А "кое кто" продолжает изображать бурную деятельность, а реальной проблемы в упор не видит. Как нам сообщили читатели, с Я.Купалы на Пионерскую направо тоже убрали возможность поворачивать со второй полосы.
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Этот материал планировался на будущие выходные. Но события развиваются довольно стремительно, а потому мы тоже решили не тянуть, и показать на примере одного...
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