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Объясняем на примере, почему "кое-кого" на самом деле не интересует безопасность

18.03.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Этот материал планировался на будущие выходные. Но события развиваются довольно стремительно, а потому мы тоже решили не тянуть, и показать на примере одного перекрёстка, что (по нашему мнению) "кое кого" не интересует ни безопасность, ни удобная и грамотная организация дорожного движения в городе Бресте. Под понятием "кое кто" можете понимать кого хотите. И да, если мы не правы, то проблема тогда в том, что есть определённый дефицит информирования. Значит, кто-то там где-то недорабатывает. Ну или просто зря ест свой хлеб. Итак, ближе к делу...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64430.php

Объясняем на примере, почему "кое-кого" на самом деле не интересует безопасность

фото из архива, не радуйтесь раньше времени

Печально знаменитый перекрёсток Московская-Пионерская. Внезапно тут "кое кто" принимает экстренные меры по обеспечении безопасности дорожного движения - запрещают поворот для всех транспортных средств со второй полосы. Ну как запрещают - просто отменяют его соответствующей корректировкой на знаках. Казалось-бы - ай, какие молодцы, денно и нощно ищут опасные моменты в организации дорожного движения в городе и устраняют их.

Если бы не два странных факта. Первое - это произошло сразу же после трагедии. И второе, как нам кажется, более важное - на этом-же перекрёстке есть ещё более опасная ситуация, и всем, похоже, плевать.

Поворот направо со второй полосы может быть и опасен для пешеходов. Может быть. Но каждую минуту на этом же перекрёстке возникают аварийные ситуации. Каждую минуту, каждого дня, днём и ночью. Редкая минута обходится без них. И где же вы, поборники безопасности? А нету!

Казалось - придёт весна, потеплеет, и появится разметка, которая почему-то стёрлась за несколько месяцев. Скажете, температурный фон не соответствует? Да хватало тёплых дней! А куда, спрашивается, вообще девается эта разметка? Почему в той же соседней Польше она как была, так и есть, а у нас вот стирается. Почему даже у нас на Пионерской всё в норме, а на перекрёстке с Московской стёрлась и забылась?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64430.php

Объясняем на примере, почему "кое-кого" на самом деле не интересует безопасность

Водители имеют право на безопасные условия дорожного движения. В данном случае, вместо придумывания себе работы по запрещению поворотов со вторых полос (кстати, 67% высказались против такого решения в нашем опросе), надо немедленно, в ближайший же тёплый и сухой день нанести разметку.

Это ведь вы решили изменить здесь движение по полосам. Да, решение было правильное, пробки исчезли. Да, с водителей не будем снимать ответственности - они, казалось бы, должны привыкнуть к новой ситуации за полгода. Но как показывает практика - не привыкли. Ездят почему-то по-строму. И раз уж вы что-то меняете, то проследите, чтобы эти изменения внедрялись и выполнялись. Не можете? Значит изменения были неправильные. Один умный человек говорил - если ты не можешь обеспечить выполнение того или иного правила, лучше от него отказаться. Иными словами - нечего лезть в хорошо работающую систему, если не понимаешь принципов и последствий.

Автор этих строк часто пересекает перекресток с 28-го Июля на Пионерскую. Приходилось уже и сигналить, и уворачиваться, и моргать фарами, и даже останавливали как-то, догоняли, чтобы спросить, зачем я еду из крайней левой прямо? И удивлялись, что уже полгода так можно. Более того, в общении со знакомыми провёл опрос, знают ли они, что тут теперь так. И несколько человек удивились этому открытию - нет, не знают до сих пор!

А вот и причина, по которой пришлось писать материал сегодня: вчера вечером тут произошло ДТП.

видео - Wikilink.by

И ещё один водитель узнал на собственном опыте, как правильно проезжать этот перекрёсток. Вам накидать ссылок про предыдущие ДТП на этом месте? Их хватает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64430.php

Объясняем на примере, почему "кое-кого" на самом деле не интересует безопасность

А "кое кто" продолжает изображать бурную деятельность, а реальной проблемы в упор не видит. Как нам сообщили читатели, с Я.Купалы на Пионерскую направо тоже убрали возможность поворачивать со второй полосы.

 
Теги: Брест
 
 
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  Этот материал планировался на будущие выходные. Но события развиваются довольно стремительно, а потому мы тоже решили не тянуть, и показать на примере одного...
 
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