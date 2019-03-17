В Беларуси выросло число пенсионеров, которые уезжают за границу, а пенсии получают на родине

В Беларуси выросло число иностранцев, которые получают пенсии в нашей стране. На начало января их было 27 026 человек — на 4%, или на 1 047 человек, больше, чем годом ранее. Пенсии в Беларуси получают украинцы, литовцы, латыши, россияне и эстонцы, сообщают в ФСЗН.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За прошлый год также выросло число белорусов, которые проживают за границей, но пенсии получают на родине. На 1 января их было 7285 человек. Это на 11%, или на 748 получателей, больше, чем на начало 2018-го. Эти пенсионеры проживают Израиле, Испании, Польше, США, Германии, России, Латвии, Литве, Украине, а также во Вьетнаме.

«Количество получателей пенсий постоянно растет», — отмечают в ФСЗН.

На 2019 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам запланированы почти 103 миллиона рублей. На 2018 год эта сумма была запланирована на уровне 92,1 миллиона рублей, а по факту выплачено 87,9 миллиона.

За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.

В ФСЗН ранее поясняли , что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, с Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.