|
В Беларуси выросло число пенсионеров, которые уезжают за границу, а пенсии получают на родине
В Беларуси выросло число иностранцев, которые получают пенсии в нашей стране. На начало января их было 27 026 человек — на 4%, или на 1 047 человек, больше, чем годом ранее. Пенсии в Беларуси получают украинцы, литовцы, латыши, россияне и эстонцы, сообщают в ФСЗН.
За прошлый год также выросло число белорусов, которые проживают за границей, но пенсии получают на родине. На 1 января их было 7285 человек. Это на 11%, или на 748 получателей, больше, чем на начало 2018-го. Эти пенсионеры проживают Израиле, Испании, Польше, США, Германии, России, Латвии, Литве, Украине, а также во Вьетнаме.
«Количество получателей пенсий постоянно растет», — отмечают в ФСЗН.
На 2019 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам
За весь 2017 год эта сумма
В ФСЗН ранее
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси также выросло число иностранцев, которые получают пенсии в нашей стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)