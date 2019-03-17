Не поверите! Кровавый Джек-потрошитель оказался поляком









ТАСС со ссылкой на газету The Sun . Ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса заявили о том, что с большой долей вероятности установили истинную личность Джека-потрошителя - серийным убийцей был польский иммигрант Аарон Косминский, работавший парикмахером, передаетсо ссылкой на газету





Эксперты установили личность маньяка, орудовавшего в лондонском районе Уайтчепел во второй половине 1888 года, изучив анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и одной из его жертв - Кэтрин Эддоус.





"Мы впервые детально представляем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя", - отмечают исследователи в Journal of Forensic Sciences.





Личность преступника, расправившегося по меньшей мере с пятью проститутками из трущоб, установили путем сравнения фрагментов митохондриальной ДНК с платка с фрагментами, взятыми у живых потомков Косминских.





Обнаружение совпадающих профилей на одной улике "повышает статистическую вероятность полной идентификации и подтверждает тезис о том, что платок является подлинным", говорится в отчете ученых. При этом отмечается, что он связан с убийством не только Эддоус, но и Элизабет Страйд.





Свидетельства, касающиеся причастности Косминского к убийствам, впервые представил в 2014 году один из авторов нынешнего исследования - доцент молекулярной биологии в ливерпульском университете Яри Лоухелайнен. Свои доказательств он описал в книге Naming Jack the Ripper. Однако в то время он подвергся критике генетиков за то, что не раскрыл достаточно технических деталей своего анализа.









Ранее в числе подозреваемых к жутким убийствам в Уайтчепеле, помимо уроженца Польши, назывались развозчик мяса Чарльз Аллен Лечмер, школьный учитель Монтегю Джон Друитт, покончивший жизнь самоубийством; парикмахер Джордж Чепмен, повешенный за отравление трех своих жен; ливерпульский торговец хлопком Джеймс Мебрик, убитый собственной женой, и ряд других.



