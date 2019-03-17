ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не поверите! Кровавый Джек-потрошитель оказался поляком

18.03.2019 13:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Британские ученые объявили, что раскрыли истинную личность Джека-потрошителя. Исследователи представили подробный молекулярный анализ платка одной из жертв убийцы.



Ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса заявили о том, что с большой долей вероятности установили истинную личность Джека-потрошителя - серийным убийцей был польский иммигрант Аарон Косминский, работавший парикмахером, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Эксперты установили личность маньяка, орудовавшего в лондонском районе Уайтчепел во второй половине 1888 года, изучив анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и одной из его жертв - Кэтрин Эддоус. 

"Мы впервые детально представляем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя", - отмечают исследователи в Journal of Forensic Sciences.

Личность преступника, расправившегося по меньшей мере с пятью проститутками из трущоб, установили путем сравнения фрагментов митохондриальной ДНК с платка с фрагментами, взятыми у живых потомков Косминских. 

Обнаружение совпадающих профилей на одной улике "повышает статистическую вероятность полной идентификации и подтверждает тезис о том, что платок является подлинным", говорится в отчете ученых. При этом отмечается, что он связан с убийством не только Эддоус, но и Элизабет Страйд.

Свидетельства, касающиеся причастности Косминского к убийствам, впервые представил в 2014 году один из авторов нынешнего исследования - доцент молекулярной биологии в ливерпульском университете Яри Лоухелайнен. Свои доказательств он описал в книге Naming Jack the Ripper. Однако в то время он подвергся критике генетиков за то, что не раскрыл достаточно технических деталей своего анализа.


Ранее в числе подозреваемых к жутким убийствам в Уайтчепеле, помимо уроженца Польши, назывались развозчик мяса Чарльз Аллен Лечмер, школьный учитель Монтегю Джон Друитт, покончивший жизнь самоубийством; парикмахер Джордж Чепмен, повешенный за отравление трех своих жен; ливерпульский торговец хлопком Джеймс Мебрик, убитый собственной женой, и ряд других.

Прозвище Джек-потрошитель было взято из письма, которое попало в лондонское агентство новостей от имени убийцы. С начала XX века история убийцы из Уайтчепела была рассказана в десятках фильмов и литературных произведений.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские ученые объявили, что раскрыли истинную личность Джека-потрошителя. Исследователи представили подробный молекулярный анализ платка одной из жертв...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выросло число пенсионеров, которые уезжают за границу, а пенсии получают на родине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика