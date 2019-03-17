|
Партия Калякина идет на выборы: Кроме Лукашенко соперников у нас нет
Лидер "Справедливого мира" Сергей Калякин заявил, что его партия будет участвовать в выборах — в каких, правда, пока неизвестно.
Об этом Сергей Калякин рассказал «
- Выборы пока не объявлены, но мы будем участвовать — я имею в виду партию. А как это будет, в каких выборах — определим в апреле, после того как Лукашенко скажет, какие будут выборы. Президентские, или парламентские, или хоть какие.
- Но в 2015 году вы не смогли собрать 100 тысяч подписей, на что вы рассчитываете сейчас?
- Будем собирать подписи!
- По-вашему, узнаваемость и востребованность вашей партии возросла?
- Самая высокая популярность! Либеральные идеи вообще не пользуются популярностью, может 5-7% где-то. А идеи социальной справедливости, равенства, социальной защиты — они очень высоко котируются!
- Сколько процентов надеетесь набрать?
- Набрать — сколько люди отдадут.
- Да, но вы же только что опирались на какую-то социологию, говоря про либеральные идеи.
- У нас запрещена социология, никто не может опираться на нее. Если кто-то ссылается на какую-то социологию, то он гадает на кофейной гуще. Как и никто не знает, сколько будет в протоколах, кроме тех, кто будет давать команду.
- Как я понял, ваш основной противник — Лукашенко? А больше нет.
- Конечно, остальные не соперники. Это единственный конкурент. Самый главный спарринг-партнер — это люди нашей страны, с которыми надо разговаривать, доносить им идеи. Им и решать, я не собираюсь ни с кем бороться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер "Справедливого мира" Сергей Калякин заявил, что его партия будет участвовать в выборах — в каких, правда, пока неизвестно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)