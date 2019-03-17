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"Бенефициары и иждивенцы Беларуси и России. Сила в правде и фактах, а не в хамстве.





Спор посла России в Беларуси Михаил Бабич с белорусским МИДом, его оценки состояния белорусско-российской интеграции позволяет сделать целый ряд выводов о взаимоотношении правительств Беларуси и России, профессионализме VIP-распорядителей чужого обеих стран, а также об их отношениях друг с другом.





Судя по тому, какие акценты расставил М. Бабич, как отреагировал МИД, ситуация обещает быть очень напряжённой. Проблема в том, что слишком долго стороны действовали в рамках проекта «Союзное государство» автономно. Каждый подразумевал своё. Каждый был на своей волне. Более 20 лет никому в голову не приходило прояснить правовые основы, гармонизировать понимание терминов и определиться с будущим.





Монополисты, олигархи, криминальные группировки и их партнёры их высших эшелонов власти обеих стран (преимущественно из России) активно эксплуатировали интеграционный формат, чтобы получать в свои карманы, в основном, энергетическую ренту, опять же преимущественно за счёт российского бюджета и самих компаний -энергетических монополистов.





Около 20 лет такой формат устраивал руководителей обеих стран. Да, случались тёрки, даже краткосрочные конфликты, но выгоды бенефициаров существующего формата отношений (не путать с бюджетами и народами) были такими, что слабые голоса протестующего меньшинства просто превращались с белый шум.





Россия-2010-ых радикально отличатся от России-1990-ых. Кремль Ельцина второй половины 1990-ых – это явно не Кремль Путина второй половины 2010-ых. Изменилось многое, в том числе амбиции и цели руководителей Беларуси и России. Сейчас стороны, ссылаясь на одни и те же документы, одни и те же цифры и статистику, приходят к прямо противоположным выводам.









Разберёмся в сути претензий, в том, что есть де-юре и де-факто.





Ключевая претензия Кремля к руководству Беларуси – «мы вас кормим». М. Бабич привёл такие цифры: с 2000 по 2010 год уровень «ежегодной финансовой поддержки Беларуси или выпадающих доходов РФ» был в диапазоне от сотен миллионов до $2−3 млрд. Теперь, по его оценке, сумма поддержки выросла до $5- 6 млрд.





Ранее российское правительство и аналитики, близкие к нему, называли объёмы поддержки белорусской экономики за всё время интеграции от $100 до 130 млрд. Внёс свою лепту в обвинение Беларуси в иждивенчестве Международный валютный фонд (МВФ), который оценил «общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд. только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд. в год».





МВФ и правительство России практически едины в том, что ~90% поддержки Беларуси со стороны России – это «скрытые субсидии по газу, нефти и нефтепродуктам». Сергей Агибалов из российского Института энергетики и финансов оценил «общий объем российского субсидирования» Россией Беларуси почти $100 млрд. по состоянию на начало 2017г.





Вслед за ним премьер Д. Медведев, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин, а вслед за ними сам президент Владимир Путин считает условия продажи для Беларуси энергетических товаров субсидиями, безвозвратными косвенными потерями российского бюджета. Только глава Кремля оговорился: «Это для нас не выброшенные деньги - это просчитанные шаги в расчете на будущий результат».





«Нахлебники», «иждивенцы», «пожиратели льгот», «получатели скрытых субсидий», «источник потерь российского бюджета» - это всё про Беларусь и белорусское руководство. Оставим за рамками эмоциональные оценки и обиды. Чтобы определить, есть ли правые, законные основания для такого рода оценок, возьмём сами международные договора.





Субсидия – это «выплата, предоставляемая за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств». Основным свойством субсидии является её безвозмездность.





Нет ни одного международного договора, ни одного контракта между Беларусью и российскими продавцами энергетических товаров, в которых была бы чётко прописана субсидия (дотация) от Российской Федерации для Республики Беларусь. Законных оснований говорить о том, что Россия субсидирует Беларусь нет.





Цены на российские нефть, нефтепродукты и газ для Беларуси определяется не любовью российского народа к белорусскому, а, в первую очередь, личными, шкурными интересами и мотивами канализации российских национальных богатств в карманы нефтяных и газовых баронов.









Российские энергетические компании никогда, ни одного дня, ни одной поставки не делали в пользу Беларуси себе в убыток.





Газпром, Роснефть и другие нефтяные бароны никогда не продавали Беларуси нефть, газ и нефтепродукты по ценам ниже издержек производства. Они никогда не получали от российского бюджета компенсационные выплаты за поставки своих товаров в Беларусь. Только в этом случае можно было бы уверенно говорить, что российские компании дотируют Беларусь, потому что продают свои товары ниже издержек производства.





Но таких случаев нет. В 2000-2019гг. поставок нефти по $10 – 15 за баррелей, газа по $20 – 30 за 1000 м3 не было. Кстати, а белорусские с/х производители-таки дотируют российских потребителей, потому что часто продают на экспорт товары по ценам ниже издержек производства, а потом за это получают компенсации из бюджета или другие виды господдержки.





Значит, юридических, формальных оснований обвинять Беларусь в нахлебничестве, иждивенчестве, жировании за счёт России нет. Сравнивание цен для Беларуси по нефти и газу с немецкими – это не более чем PR и информационное, политическое давление на покупателя в лице Беларуси. Почему Германия, а не Польша, Франция или Италия?





Есть ещё одного мощное возражение. Если российские переговорщики такие крутые, если они так пекутся о национальных интересах России, то почему же ~20 лет они заключали с Беларусью такие договоры, якобы невыгодные им? Разве Кремлю не было известно, что российские нефтяные бароны прекрасно зарабатывают на схемах поставки нефти в Беларусь с последующей её переработкой?





Это примерно то же самое, что обвинять Беларусь в том, что она заваливает рынок России так называемыми санкционными товарами. На самом деле, организаторами, финансистами, основными бенефициарами этих схем являются VIP-номенклатурно-силовые, теневые кланы и группировки самой России.





Да, Беларусь используется как территория для перевалки санкционки, есть коммерческие структуры, которые помогают налаживать схемы поставок санкционных товаров в Россию, но обвинять страну в том, что она стала этаким тотальным нарушителем всего и вся, чуть ли не предателем союзника по интеграционному проекту – это очередной пример чёрного PR-а, попыткой скрыть истинных организаторов и бенефициаров санкционных схем. То же самое относится и к нефтяным схемам.









Таким образом, оснований считать субсидиями, дотациями, льготами условия и схемы поставок нефти, нефтепродуктов и газа из России в Беларусь нет. Значит, 90% обвинений в нахлебничестве сразу отпадает. Это даже если мы оставим за кадром согласие России создать зону свободной торговли, таможенный союз с Беларусью, из буквы и духа которых следует ликвидация барьеров на перемещение товаров внутри страны.





Тот факт, что Газпром и Роснефть (нефтяные бароны) держат за горло Кремль (или наоборот) в плане цен на внутреннем российском рынке, де-юре (международный договор) это никак не повод обвинять Беларусь в иждивенчестве или в нарушении партнёрских обязательств.





Позиция Кремля и российского руководства понятна. Они активизируют информационную атаку на руководство Беларуси и на белорусское общество, занимаясь грубым терминологическим жонглированием. Посол М. Бабич лишь озвучивает официальную линию.





Поражает беззубость и информационный, PR-инфантилизм белорусского правительства. С российской стороны уже не первый год идёт кампания по вбиванию в головы россиян и беларусов, что «Россия кормит Беларусь», а белорусские органы власти… мычат или молчат.





Ни цифр, ни фактов, ни анализа договоров, ни оценки выполнения Россией своих обязательств ещё по договорам, подписанным в 1990-ые. Складывается впечатление, что само руководство Совмина стало жертвой кремлёвской пропаганды.





Отсюда совсем неадекватная реакция на российский налоговый маневр и газовую ценовую политику.





Официальный Минск настаивает на следующем:





1) внутрироссийские цены на газ для Беларуси;

2) компенсации налогового маневра (выплаты для белорусских НПЗ денег из российского бюджета);

3) фиксация на российском рынке доли белорусской с/х продукции

4) удешевление кредитов.









Это позиция просителя, де-факто субъекта Российской Федерации, а не независимой страны, равного партнёра России в проекте «Союзное государство» и «ЕАЭС».





Каждая страна обладает фискальным (бюджетным и налоговым) суверенитетом. Россия не должна нам ничего за свой внутренний налоговый манёвр. Адекватным, профессиональным ответом на него должен быть наш, белорусский налоговый манёвр.





Между нашими странами, как и между другими странами и регионами всегда идёт налоговая конкуренция. Нам нужно создать такую налоговую систему, чтобы она была более привлекательной, в том числе для российских производителей товаров и услуг, чем в России и других странах региона.





Я неоднократно предлагал руководству Беларуси такую инновационную бюджетно-налоговую систему, т. е. наш налоговый маневр, но белорусское правительство его блокирует, ссылаясь, в том числе, на то, что нам не позволит такого сделать Россия. При этом они считают нужным требовать от России компенсации за её налоговый маневр.





Ещё более несуразны требования о фиксации доли белорусских товаров, каких бы то ни было. Или предложения к России покупать белорусские товары, а не развивать у себя параллельные производства. Это архаизмы белорусского Госплана, из-за которых мы уже потеряли пару десятков лет системных и институциональных трансформаций.





Очевидно, что кредиты и инвестиции России в Беларусь никак нельзя квалифицировать, как «дотации» или «субсидии». Кремль принимает решения о кредитах явно не потому, что он даёт нам займы по 0 – 2% годовых на 7- 10 лет. Опять же требовать у России удешевление кредита - это очень слабая позиция, чуть ли не заискивание перед старшим братом.





Правительство, да сделайте вы всё необходимое, чтобы получить инвестиционный рейтинг от международных организаций, уйдите с 6-ой группы кредитного риска по ОЭСР и войдите в 1 – 3 группы – и Беларусь будет иметь вполне европейские ставки по кредитам.





Правительство независимой страны не должно рассчитывать на политическую волю и субъективные вкусы иностранных политиков, чтобы обеспечить быстрой, долгосрочный рост и развитие своей страны.





Хамить послу России Михаилу Бабичу, оскорблять других российских политиков и чиновников нельзя. Это не по-европейски, не по-белорусски. Это непрофессионально. Нам нужно спокойно, взвешенно, с фактами, законами, договорами и цифрами в руках объяснять российским властям и российскому обществу обоюдную выгоду свободного перемещения товаров, услуг, денег и рабочей силы между нашими двумя суверенными странами.









Одновременно нам нужно срочно принимать системные меры по диверсификации экономики, переводу её из режима «номенклатурная» в режим «народная», т. е. частная. В подавляющем большинстве наших бед виноваты наши власти, а не иностранцы.





Ведь никто нас за руку не тянул вести страну по разбитой дороге госплана и нео-совка. Это как раз та дорога, движение по которой никак не разорвёт между Беларусью и Россией пуповину советской империи.