Cadillac покажет в Нью-Йорке нового соперника BMW пятой серии и Mercedes E-класса

В то время как некоторые производители повсеместно отказываются от седанов, делая ставку на растущий сегмент кроссоверов, в Cadillac пока не торопятся списывать со счетов классический кузов. Очередной тому пример — грядущий седан CT5, который целиком будет рассекречен на апрельском автосалоне в Нью-Йорке.





А пока компания поделилась первой порцией изображений новинки, которая будет выступать в сегменте, где нынче господствует большая «немецкая тройка» — Audi A6, «пятерка» BMW и Mercedes E-класса. В модельном ряду марки CT5 заменит сразу две модели — ATS и CTS, расположившись в иерархии на ступеньку ниже CT6. Во внешности CT5 угадываются черты шоу-кара Escala, который американцы показали еще в 2016 году — тот концепт задал вектор дальнейшего развития дизайна автомобилей Cadillac.





Из особенностей облика CT5 — узкая головная светотехника, вертикальные полоски дневных огней, покатая линия крыши и ярко выраженная пластика боковин. Габаритов нового седана компания пока не приводит, а на единственной фотографии интерьера CT5 можно разглядеть селектор «автомата» и кругляш контроллера мультимедиа-системы.





В основу CT5 легла модернизированная версия платформы Alpha, базовым станет турбо-«четверка» объемом 2 л, топ-версиям достанется трехлитровый битурбо-V6. Коробка передач — 10-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный.





К настоящему моменту также известно, что сборку CT5 освоят на предприятии Lansing Grand River в штате Мичиган, инвестиции в которое в связи с запуском новой модели составили около 211 миллионов долларов.