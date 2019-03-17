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Беларусь и Крым могут развивать сотрудничество в разных сферах, считает посол РФ

18.03.2019 13:21 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Крым могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"В Крыму действуют все законы Российской Федерации, все возможности инвестиционного развития, развития торговли, кооперационных связей. Поэтому все, чем Крым будет потенциально интересен Беларуси с  точки зрения сотрудничества, может быть реализовано на практике", - сказал М.Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Посол подчеркнул, что все возможности и условия у сторон есть. "Нужна только добрая воля двух сторон. И полный вперед", - добавил он.

По словам дипломата,  Беларусь и Крым должны, в том числе, развивать сотрудничество в социальной и гуманитарной сферах. В частности, продолжил М.Бабич, в настоящее время  прорабатывается возможность отдыха белорусских детей в крымских здравницах. "Это одно из предложений, которое мы активно обсуждаем с коллегами", - заметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Крым могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.
 
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